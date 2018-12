5 de los mejores videos del canal de Youtube de BBC Mundo en 2018

Image caption Estos 5 videos tuvieron un enorme éxito en 2018 en canal de YouTube de BBC Mundo.

Algunos nos sacaron una sonrisa y otros nos hicieron reflexionar sobre asuntos complicados de la actualidad.

Unos nos ayudaron a entender cómo funciona nuestro idioma, mientras que otros se hicieron virales por cuestionar los tópicos de género.

Hemos seleccionado cinco de los mejores videos del año que puedes encontrar en el canal de YouTube de BBC News Mundo, que cuenta con más de 340.00 subscritores y más de 122 millones de minutos vistos este año.

¿Te los has perdido? ¿Los quieres volver a ver?

1. El Tapón del Darién, una de las zonas más intransitables de América Latina - DOCUMENTAL BBC MUNDO

El reportero de BBC Mundo Alejandro Millán se adentró durante siete días en el Tapón del Darién, la región más intransitable y peligrosa de América Latina.

El Darién es una zona selvática que se extiende en la frontera entre Panamá y Colombia. En este lugar, debido a la complejidad de la selva, se interrumpe la carretera Panamericana.

Es considerado uno de los lugares más biodiversos del planeta. Pero su densa vegetación se ha convertido en el telón propicio para el paso irregular de migrantes y el narcotráfico.

Si quieres conocer más sobre la fascinante historia de este lugar que fue definido por el periodista estadounidense Jason Motlagh como "el pedazo de jungla más peligroso del mundo", también puedes leer esta nota:

2. Las palabras más difíciles de pronunciar en español para los no hispanohablantes

Con sus más de 5,7 millones de reproducciones, este video se convirtió en el más visto -y tal vez el más simpático- de todo el canal en Youtube de BBC Mundo.

Les pedimos a ocho personas de distintas partes del mundo que pronunciasen algunas palabras con los sonidos más difíciles de reproducir para quienes no hablan español.

Y descubrimos que decir palabras como "ronronear" o "sacacorchos" puede suponer un verdadero desafío...

3. Por qué la economía argentina es la más frágil de América Latina después de Venezuela

Argentina estuvo entre los cinco países con la economía más frágil del mundo en 2018 y este año su situación financiera empeoró notablemente.

Pero, ¿cómo puede ser que un país tan rico en recursos y capacidades atraviese cíclicamente períodos de profunda inestabilidad económica?

El corresponsal de BBC Mundo en Buenos Aires, Daniel Pardo, intentó responder a esta pregunta haciendo más entendibles los números.

4. El acertijo que puede mostrarte algo de ti mismo que quizás no sabías

Un padre y un hijo viajan en coche y tienen un accidente grave. El padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita someterse a una compleja operación. Llaman a una eminencia médica, que cuando llega y ve al paciente dice: "No puedo operarlo, es mi hijo". ¿Cómo lo explicas?

Inma Gil, de BBC Mundo, les presentó a varias personas esta cuestión y descubrió cuán arraigados están todavía los estereotipos de género.

El video fue publicado en ocasión del Día Internacional de la Mujer y se convirtió en viral en las redes, sobre todo en WhatsApp.

Y tú, ¿qué contestarías a este acertijo?

5. Cómo Cambridge Analytica analizó la personalidad de millones de usuarios de Facebook

Fue sin duda uno de los mayores escándalos de este 2018.

En marzo los diarios The Observer y The New York Times destaparon cómo la impresa inglesa Cambridge Analytica obtuvo información personal de 50 millones de perfiles de Facebook sin que los usuarios lo supieran.

Esos datos privados fueron luego utilizados para tratar de manipular a los votantes en las elecciones de EE.UU. de 2016, donde Donald Trump resultó electo presidente.

El fundador y director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, reconoció el error de su empresa y se comprometió a reforzar los mecanismos de seguridad y privacidad de los usuarios de esta red social.

Poro, ¿cómo lo hizo Cambridge Analytica?

El animador gráfico de BBC Mundo, Kako Abraham, intentó explicarlo con esta animación.

