Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Yann Moix es un personaje muy conocido en Francia pues es escritor y además de presentador de televisión.

El amor no tiene edad, dice el refrán, pero esto no parece aplicar para el escritor francés Yann Moix que aseguró que no le sería posible amar a una mujer de 50 años o más, pese a él tener esa misma edad.

Las declaraciones las hizo este popular autor a la revista Marie Claire, a quien aseguró que encontraba a las mujeres de su edad "demasiado viejas".

"Prefiero los cuerpos de mujeres jóvenes, eso es todo. Punto. El cuerpo de una mujer de 25 años es extraordinario. El cuerpo de una mujer de 50 años no es extraordinario en absoluto", declaró.

Y sus declaraciones han provocado una oleada de comentarios críticos en las redes sociales

Marina Foïs, una comediante francesa, bromeó en un tuit diciendo que como está a punto de cumplir 49 años, solo le queda "un año y 14 días" para dormir con ella.

Una usuaria de Twitter se burló de él, diciendo que las mujeres mayores de 50 años probablemente estaban "suspirando de alivio" por sus comentarios.

Otra preguntó: "¿Podrían ser las mujeres menores de 50 años ser invisibles para ti también, por favor?"

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption La actriz Jennifer Aniston, de 49 años, fue nombrada hace dos años como la mujer más bella del mundo por la reconcida revista People.

En otras plataformas, algunas mujeres de más de 50 publicaron imágenes mostrando su cuerpo en una muestra de protesta y confianza en su físico.

La periodista Colombe Schneck publicó (aunque luego la borró) una fotografía de su trasero en la que decía: "Voilá, las nalgas de una mujer de 52 años ... qué imbécil eres, no sabes lo que te estás perdiendo".

Otros compartieron imágenes de celebridades de Hollywood cercanas a la edad de 50 años, como Halle Berry y Jennifer Aniston, para apoyar sus comentarios.

Anne Roumanoff, otra comediante francesa, criticó las declaraciones de Moix en la radio Europe 1 donde le quiso recordar al escritor que el amor no es solo "la firmeza de las nalgas", sino una conexión entre dos personas.

"Espero que algún día conozca esta felicidad", agregó.

Historial polémico

Moix es un premiado escritor, presentador, director conocido por suscitar controversia con sus comentarios.

Su entrevista con Marie Claire también generó críticas por las declaraciones que hizo con respecto a su preferencia por salir con mujeres asiáticas, especificando en "coreanas, chinas y japonesas" en particular.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El conocido escritor se ha defendido asegurando que no puede culpársele por tener ciertas preferencias y dice que él tampoco debe ser del agrado de muchas otras mujeres.

"Tal vez sea triste y reductor para las mujeres con las que salgo, pero el tipo asiático es lo suficientemente rico, grande e infinito para que no me avergüence", declaró.

Respondiendo a la indignación generada por sus declaraciones, dijo a la radio RTL no ser "responsable" de su gusto por las mujeres.

"Me gusta quien me gusta y no tengo que comparecer ante el 'tribunal de preferencias'", dijo, antes de bromear diciendo que probablemente él tampoco era un gran partido.

"¡Las mujeres de 50 años tampoco me miran a mí!" Le dijo a la cadena. "Tienen algo más que hacer que estar con un neurótico que escribe y lee todo el día. No es fácil estar conmigo".

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

Omitir publicación de Youtube número de BBC News Mundo Advertencia: El contenido de sitios externos y terceras partes puede contener publicidad Final de la publicación de Youtube número de BBC News Mundo Derechos de autor de la imagen BBC News Mundo BBC News Mundo

Omitir publicación de Youtube número 2 de BBC News Mundo Advertencia: El contenido de sitios externos y terceras partes puede contener publicidad Final de la publicación de Youtube número 2 de BBC News Mundo Derechos de autor de la imagen BBC News Mundo BBC News Mundo