Tenemos un desafío fotográfico para ti: #InspiraciónBBC

Nina Sherman: "Estaba fotografiando estos vendedores de periódicos en el Barrio Chino de Londres, cuando este señor pasó cargando un aviso que leía 'No te preocupes, sé feliz y ríe'. ¡Ciertamente me inspiró a que riera!" Ahora te toca a ti y, si con tu cámara has aprovechado un momento de INSPIRACIÓN, envíanos tu foto a susimagenes@bbc.co.uk o publícala directamente en Instagram con la etiqueta #InspiraciónBBC.