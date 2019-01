El punto que podría haber salvado al Titanic y otros 11 datos fascinantes sobre ese signo

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption ¡Dios mío! ¿Te imaginas un mundo sin puntos?

¿Qué punto tiene el punto? Lo usamos, lo escuchamos, lo leemos y lo miramos.

Puede que no te des cuenta, pero este sencillo signo de puntuación tiene un impacto enorme en nuestras vidas.

Aquí hay algunos datos divertidos acerca de este diminuto pero indispensable garabato.

1. Fue el primer signo de puntuación, creado en el siglo III a. C.

Antes de que se introdujera el punto, las oraciones estabantodaspegadasentresí.

Afortunadamente, un hombre llamado Aristófanes -el quinto bibliotecario de la Biblioteca de Alejandría, unos 200 años antes de Cristo- se propuso inventar un modo para que el agotado y confundido lector supiera cuándo respirar: insertando puntos en el texto.

Y no solo eso, amablemente indicó a los lectores la longitud ideal de la brecha, al alterar la altura a la que aparecía el punto.

Para indicar una pausa más larga después de un pasaje -lo que se conoció como "kolon"- colocaba el punto en la parte inferior del texto, o sea (.).

Para una pausa más corta -llamada "komma"- ponía un punto en el nivel medio, así: (·).

Este -como habrás adivinado- fue el origen de nuestra coma actual.

2. "Punto" fue nombrada la palabra más útil de Estados Unidos en 1996

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption La palabra "punto" empezó a pronunciarse constantemente con la era de internet.

Con la introducción del correo electrónico y los sitios web, la palabra "punto" empezó a sonar como un eco en muchas partes del mundo: punto com... punto com... punto com...

Se estima que en 2018 se enviaron y recibieron unos 205.000 millones de correos electrónicos por día en todo el mundo, desde 3.800 millones de cuentas de correo electrónico.

Eso es un montón de puntocoms.

3. Los lunares recibieron su nombre en inglés por un popular baile

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption La moda de los lunares sigue siendo un clásico.

El lunar se conoce en inglés como "polca dot", un nombre que viene del popular baile que se puso de moda al mismo tiempo que el diseño a lunares, en la década de 1850.

Los famosos que eran fanáticos de los lunares incluyen a Marilyn Monroe, quien, en 1951, fue fotografiada con un bikini con ese estampado de puntos.

También Bob Dylan llevó una camisa de lunares verde en la portada de su clásico single "Just Like Tom Thumb's Blues".

4. El "Rey de las montañas" viste una camiseta a lunares

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El ciclista colombiano Nairo Quintana fue coronado como Rey de las Montañas en 2013.

El "maillot à pois rouges" o camiseta de lunares rojos, es la prenda que recibe el llamado "Rey de las montañas" en el máximo certamen de ciclismo, el Tour de Francia.

Es el título otorgado al mejor escalador en la carrera de ciclismo en carretera, oficialmente conocido como la clasificación de las montañas.

5. Los puntos son el arte rupestre más antiguo de Europa

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Estos petroglifos en Hawai cuentan la historia de algunos de sus habitantes más antiguos.

Arqueólogos descubrieron puntos rojos pintados en la pared de una cueva en España que tienen al menos 40.000 años, lo que los convierte en el arte rupestre más antiguo de Europa.

Estos puntos nos han obligado a repensar nuestras ideas preconcebidas sobre los neandertales, la forma en que vemos sus destrezas y sus habilidades intelectuales.

Varios pueblos prehistóricos se expresaron grabando imágenes, a menudo puntos, en una superficie rocosa. Estos se conocen como petroglifos.

Se pueden encontrar en todo el mundo, desde las costas de Hawái hasta los desiertos más secos de Chile y desde los remotos valles de Namibia hasta la congelada Siberia.

6. Los puntos podrían haber salvado el Titanic

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Si solo hubieran prestado atención a los mensajes que llegaban...

Uno de los primeros usos de la señal del código Morse conocida como "SOS" fue enviada desde el Titanic mientras su sala de máquinas se llenaba de agua.

Pero los mismos operadores que enviaron la señal pasaron por alto un mensaje anterior, también escrito con puntos y guiones, de otro barco que advirtió sobre la presencia de hielo.

Si hubieran prestado atención y advertido a los tripulantes, podrían haber evitado el iceberg que terminó hundiendo al barco.

7. Los aborígenes australianos recién comenzaron a pintar puntos en la década de 1970

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Las famosas pinturas de los aborígenes australianos son relativamente nuevas.

Se considera que los aborígenes australianos son una de las culturas más antiguas del mundo, pero no parecen temerle a la innovación.

Aunque históricamente usaron puntos en las pinturas ceremoniales de arena y en sus cuerpos, recién pusieron esos lunares sobre un lienzo a principios de la década de 1970, alentados por un maestro de escuela de arte blanco llamado Geoffrey Bardon.

Estas pinturas engendraron lo que se ha llamado el último gran movimiento artístico del siglo XX.

8. El "conecta los puntos" que batió el récord mundial tiene 6.239 puntos

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Ha habido muchas reinterpretaciones de la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, desde este con ladrillos de Lego hasta el del "conecta los puntos" que fue récord.

El dibujo de "conecta los puntos" más numeroso de la historia fue creado por el artista y diseñador Thomas Pavitte, de Melbourne, Australia.

Es una representación de la Mona Lisa, y está hecha con no menos de 6.239 puntos.

Pavitte pasó extenuantes 9,5 horas de su vida completando el rompecabezas.

9. El puntillismo o pintura a puntos

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption "El puente de Courbevoie", la obra maestra de Seurat.

En 1886, los artistas franceses Georges Seurat y Paul Signac desarrollaron la técnica que se conoció como "puntillismo".

Fue una ramificación del impresionismo que provocó un nuevo movimiento.

La técnica consistía en aplicar puntos pequeños de color para formar una imagen. De cerca se ve como una mezcla de puntos diminutos, pero cuando retrocedes ... ¡voilá!

Se considera que "El puente en Courbevoie" de Seurat es el ejemplo más importante de la técnica.

El artista famosamente declaró: "Algunos dicen que ven poesía en mis pinturas, yo solo veo ciencia".

10. El braille es un 'lenguaje' hecho completamente de puntos

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Pronto habrá una tablet que muestra texto en braille.

El braille, un sistema de lectura y escritura táctil utilizado por personas con discapacidad visual, utiliza combinaciones de puntos en relieve para deletrear las letras y la puntuación.

Su creador fue Louis Braille, quien perdió la vista como resultado de un accidente en su infancia, pero no quiso renunciar a su pasión por la lectura y la escritura.

A los 15 años Braille ideó un código para el alfabeto francés -incluso incluyó un sistema para notación musical- que ha permanecido prácticamente sin cambios desde entonces.

El braille ocupa más espacio que el alfabeto tradicional, por lo que los libros en braille son sustancialmente más grandes que sus equivalentes impresos.

Uno de los ejemplos más extremos es la "Nueva Biblia Americana" que necesita una estantería propia, con 45 volúmenes.

Afortunadamente, pronto se lanzará una tablet que muestra puntos braille, en lugar de texto.

11. "Un punto azul pálido": la famosa foto de la Tierra tomada desde el espacio

Derechos de autor de la imagen NASA Image caption La visión más lejana de la Tierra, tal como la vió la sonda espacial Voyager 1 justo antes de abandonar el Sistema Solar.

La foto fue tomada el 14 de febrero de 1990 por la sonda espacial Voyager 1, a una distancia récord de la Tierra: casi 6.000 millones de kilómetros.

Después de completar su misión principal, y a punto de abandonar el Sistema Solar, la NASA le ordenó a la Voyager 1 que hiciera una última toma del planeta Tierra.

En la fotografía, el mundo es un pequeño punto en una vasta extensión de espacio.

