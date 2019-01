Tenemos un desafío fotográfico para ti: #OlvidadoBBC

Helen Duvall: "Este maniquí fue vendido en una subasta en Devon junto con un montón de basura. Su nombre, Julie, estaba escrito en su frente. La llevé (junto con mi cámara) a los bosques cerca de mi casa, un poco preocupada por lo que podrían pensar los vecinos si me viesen. Cuando caminaba me encontré este viejo marco de ventana enterrado entre la maleza. Lo levanté, abrí la ventana, y me pareció un compañero perfecto para Julie".