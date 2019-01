Derechos de autor de la imagen EPA Image caption El filme de Cuarón empató en candidaturas con "La favorita".

Fue un anuncio veloz en el que "Roma" fue una de las palabras más repetidas por los presentadores.

Hablamos del anuncio de las nominaciones a los Oscar, los premios que entrega la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, que se realizó este martes desde Los Ángeles y en el que la aclamada película del director mexicano Alfonso Cuarón logró diez menciones.

El filme de Cuarón empató en candidaturas con "La favorita", con la salvedad de que esta última no puede conseguir más de nueve premios porque dos de sus actrices compiten entre sí por el Oscar a mejor actriz de reparto.

Estos son algunos de los hitos alcanzados por la película de Alfonso Cuarón en las nominaciones de la Academia de Hollywood:

1. Primera película en español nominada a mejor película

Derechos de autor de la imagen Netflix Image caption "Roma" es la primera película en español (con fragmentos en mixteco) nominada a mejor película en los Oscar.

Se venía especulando con esta posibilidad y finalmente se cumplieron los pronósticos: la Academia de Hollywood nominó, por primera vez en su historia, una película en español (con fragmentos en mixteco) en su categoría estrella.

Si bien el propio Alfonso Cuarón y sus compatriotas Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu han dominado esta categoría en los últimos años, hasta ahora habían sido nominados -y galardonados- por películas rodadas en inglés.

2. Película en español con más nominaciones de la historia (y empatada entre las de habla no inglesa)

Con sus 10 nominaciones. "Roma" es la película en español con más candidaturas, tras superar el record de "El laberinto del fauno" de Guillermo del Toro, que logró seis en 2007.

Además, empata con la china "Tigre y Dragón" (2001) como película de habla no inglesa con más nominaciones de la historia.

3. Primera mujer de origen indígena que aspira al Oscar a mejor actriz

El anuncio de la nominación de Yalitza Aparicio como mejor actriz por su papel de Cleo fue recibido con gran alegría, especialmente por Alfonso Cuarón, que una y otra vez ha destacado el trabajo de esta joven desconocida hasta hace unos meses.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption No lo tendrá fácil Yalitza Aparicio para ganar el Oscar, pues compite con Glenn Close, Olivia Colman, Lady Gaga y Melissa McCarthy.

"Es la primera vez que una mujer indígena está nominada", declaró Cuarón al valorar las nominaciones.

"Lo que más me da gusto es que esta es la primera vez que una mujer de origen indígena está siendo nominada (…) es maravilloso el trabajo que ha hecho Yalitza y más aún que se le esté reconociendo", dijo el cineasta.

"Espero que todo México esté contento", expresó una emocionada Yalitza Aparicio, que compartió en redes su reacción inmediata al enterarse de la nominación.

4. Empate en número de nominaciones para una persona por una misma película

Con las candidaturas a mejor película (productor), dirección, guion original y fotografía, Alfonso Cuarón es la tercera persona, después de Orson Welles y Warren Beatty en conseguir cuatro nominaciones por una misma película en distintas categorías.

Alan Menken también logró cuatro nominaciones en 1991 por "La bella y la bestia", pero tres de ellas fueron a mejor canción original por distintos números del famoso musical de Disney.

Derechos de autor de la imagen Netflix Image caption Alfonso Cuarón empató con Orson Wells y Warren Beatty como persona con más nominaciones por una sola película.

La nominación de "Roma" a mejor película de habla no inglesa no cuenta en este caso como mérito de Cuarón porque la Academia reconoce en esta categoría al país y no al director.

De haber logrado la nominación a mejor edición, Cuarón habría conseguido el record absoluto.

5. Primera película de una plataforma de streaming nominada en la máxima categoría

Este último hito quizá no sea del agrado de los cinéfilos más puristas, pero "Roma" se convirtió este martes en la primera producción de Netflix en pelear por el Oscar a mejor película.

Derechos de autor de la imagen Netflix Image caption Netflix celebra este martes el haber colocado "Roma" como la primera producción de una plataforma de streaming en las opciones a mejor película en los Oscar.

Netflix tuvo que estrenar "Roma" en algunas salas de cine antes de que comenzara la temporada de premios de Hollywood para que pudiera competir por los Oscar.

Es indudable que esta iniciativa le ha rendido grandes frutos a la plataforma de streaming.

¿De cuántos hitos estaremos hablando el 25 de febrero, el día después de la entrega de los Oscar?

