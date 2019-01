El hombre que fue a la despedida de soltero de un extraño por un error de tipeo

Derechos de autor de la imagen Will Novak Image caption Will Novak (segundo por la izquierda) voló desde Arizona a Vermont (en Estados Unidos) tras ser invitado por error a una despedida de soltero.

Cuando leyó el mensaje de correo por primera vez, Will Novak, de Arizona (Estados Unidos), pensó que era un timo.

"Parecía tan urgente... como esos emails que recibes de 'un príncipe' que te pide que le mandes dinero", le contó Will a la BBC.

El email, que tenía como asunto "despedida de soltero de Angelo" y llegó a primeros de enero, estaba destinado a un pequeño grupo de amigos. Ofrecía detalles de un próximo viaje de esquí a Vermont para "enviar a Angelo" hacia la vida de casado.

Will no conocía a nadie llamado Angelo. Decidió responder.

Esta decisión dio origen a lo que Will describe como "la semana más extraña" de su vida.

Intercambio de mensajes

"No sé quién es Angelo", escribió Will en su respuesta. "Soy Will Novak, vivo en Arizona y Vermont parece un lugar muy lejano para viajar a la despedida de soltero de un chico que no conozco. Dicho esto, cuenten conmigo".

Will ideó su respuesta como una broma. Se ofreció a llevar su consola de juegos Nintendo Switch o una selección de puzzles de Sudoku, si eso era más del gusto de Angelo.

Derechos de autor de la imagen Will Novak Image caption Will Novak (derecha) dice que siempre fue el típico payaso de clase y por eso le alegra haber hecho reír a tanta gente.

"No esperaba que respondieran", señaló, "pero dos días después, lo hicieron".

El grupo de amigos, incluido Bill Novak para quien estaba destinado el email inicial, le pidió que fuera.

"Si crees que estamos de broma, no es así. Mejor será que vengas porque estamos deseando conocerte", escribieron. "No solo será un fin de semana inolvidable para Angelo, seguro que será inolvidable para ti también".

Campaña de financiación

Después de compartir el intercambio de correos en redes sociales, la historia de Will se hizo viral y dio lugar a la etiqueta #AngeloBachelorParty (#DespedidaSolteroAngelo).

Derechos de autor de la imagen Gofundme Image caption Will Novak recaudó más de US$4.000 para ir a la despedida de soltero de un desconocido.

Will contó que la reacción a su publicación fue increíble, pero admitió que tuvo ciertas reservas.

Más allá del hecho de que no había esquiado en 20 años, Will también estaba preocupado por los gastos del inesperado viaje.

Hay que tener en cuenta que Arizona y Vermont están en puntos opuestos de Estados Unidos: 4.000 kilómetros de distancia y varias horas de avión separan a ambos estados.

Por consejo de un amigo, Will decidió crear una página de financiación colectiva en GoFundMe. En menos de dos horas superó su objetivo de US$750 y terminó por recaudar más de US$4.000.

Will les dará el dinero sobrante a Angelo y su prometida, que esperan su primer bebé, como regalo de bodas.

Una gran bienvenida

Will describió el fin de semana -que fue el pasado 18 a 20 de enero- como "vertiginoso, con mucha energía y verdaderamente surrealista".

Derechos de autor de la imagen Will Novak Image caption A Will le dieron un mejor auto de alquiler y una empresa cervecera donó cajas de cervezas para la fiesta de Angelo.

Cuando recogió su auto de alquiler, lo subieron de categoría a un Maserati, que rápidamente se llenó de cajas de cervezas donadas para la fiesta de Angelo por una empresa cervecera local.

El grupo le dio la bienvenida a Will con fuegos artificiales y un concierto de música heavy metal con Angelo en la guitarra.

Pese a que se quedó dormido en la primera clase de esquí, Will indicó que "no lo hizo mal" en las pistas.

"Esquié junto a un hombre y nos caímos juntos sobre una valla. Pero íbamos muy despacio y no pasó nada", relató.

Buena lección

A la pregunta de qué fue lo mejor de su "extraña" semana como estrella viral, Will respondió "la sensación general de apertura y cordialidad" que encontró.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Will Novak cambió por unos días el desierto de Arizona por las montañas nevadas de Vermont en una experiencia que, según dice, fue surrealista y enriquecedora.

"Cuando reflexiono sobre eso, me pongo bastante sentimental, la verdad. Es una gran lección sobre el estar abierto al universo y a los demás.

"Si se abre una puerta, crúzala. Te arrepientes de las oportunidades que dejaste pasar, rara vez de las que sí tomaste.

"Siempre he sido el típico payaso de la clase y saber que hice reír a miles de personas me hace muy feliz".

