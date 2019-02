El récord que el puertorriqueño Ozuna le arrebató a Justin Bieber

Derechos de autor de la imagen John Parra / Getty Images Image caption El cantante puertorriqueño Ozuna es conocido como "el negrito de ojos claros".

Ozuna es uno de los artistas latinos más exitosos del momento.

En 2018 cuatro de su videos aparecieron en la lista de los 10 videos más vistos de YouTube.

El es autor de dos de los álbumes latinos más vendidos en Estados Unidos en 2017.

Y ahora "el negrito de ojos claros", como se conoce al cantante puertorriqueño, acaba de romper un nuevo récord, desbancando ni más ni menos que al cantante canadiense Justin Bieber.

Derechos de autor de la imagen Ethan Miller / Getty Images Image caption La canción 'Baby', de Justin Bieber, fue una de las primeras que consiguió más mil millones de visitas en YouTube.

Ozuna, de 26 años, se convirtió en el artista que tiene más videos en YouTube con más de 1.000 millones de visitas cada uno.

Se trata de 7 videos en los que el cantante latino participa como artista principal, destacado o colaborador.

Hasta ahora este título lo ostentaba Justin Bieber, de 24 años, con 6 videos de las canciones 'Sorry', 'Baby', 'What Do You Mean?', 'Love Yourself', 'Where Are U Now' y 'I'm The One'.

La canción con la que Ozuna consiguió hacerse con el récord es 'Taki taki', una colaboración con Selena Gomez, Cardi B y DJ Snake.

Omitir publicación de Youtube número de DJSnakeVEVO Advertencia: El contenido de sitios externos y terceras partes puede contener publicidad Final de la publicación de Youtube número de DJSnakeVEVO Derechos de autor de la imagen DJSnakeVEVO DJSnakeVEVO

Las otras canciones con las que superó los mil millones de visitas son 'Criminal' (con Natti Natasha), 'Te boté Remix' (una colaboración con Casper, Nio García, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny), 'El farsante' (con Romeo Santos), 'Ahora dice' (una canción de Chris Jeday en la que Ozuna colaboró con J. Balvin y Arcángel), 'Escápate conmigo' (de Wisin) y 'Se preparó'.

El puertorriqueño cuenta con 22 millones de suscriptores en su canal YouTube y 13 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, donde quiso compartir la noticia con sus fans.

La hazaña de Ozuna es todavía más impresionante si consideramos que cuando lanzó su primer álbum, a finales de 2017, cuatro videos de Bieber ya habían alcanzado la millonaria cifra.

El artista latino se sitúa así como líder del exclusivo Billion Views Club de YouTube, el grupo de artistas que cuentan con más de 1 billón de visualizaciones en la popular plataforma de videos.

Los primeros dos videos que consiguieron esta cifra fueron 'Gangnam style', de PSY, y 'Baby', precisamente de Bieber.

Polémica

Derechos de autor de la imagen Steven Ferdman / Getty Images Image caption Ozuna se vio envuelto hace poco en una polémica por la aparición de un video "íntimo" en el que participó cuando tenía 16 años.

Hace poco Ozuna estuvo en el centro de las miradas por motivos menos agradables.

Su mánager confirmó en un comunicado la existencia de un video "íntimo" en el que aparece el cantante, que en ese momento tenía 16 años.

Ozuna pidió perdón por el video, que considera "un error del pasado".

Según su mánager, utilizaron el video para extorsionar al cantante, que se disculpó por "un error impulsado por la ignorancia".

"Le pido disculpas a mi familia que son la prioridad de mi vida y por ellos seguiré luchando", concluyó el puertorriqueño.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

Omitir publicación de Youtube número de BBC News Mundo Advertencia: El contenido de sitios externos y terceras partes puede contener publicidad Final de la publicación de Youtube número de BBC News Mundo Derechos de autor de la imagen BBC News Mundo BBC News Mundo

Omitir publicación de Youtube número 2 de BBC News Mundo Advertencia: El contenido de sitios externos y terceras partes puede contener publicidad Final de la publicación de Youtube número 2 de BBC News Mundo Derechos de autor de la imagen BBC News Mundo BBC News Mundo