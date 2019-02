Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Pete Hegseth dijo que no se lavaba las manos para protegerse a sí mismo de las enfermedades.

No es algo para presumir, pero el presentador de la cadena de televisión estadounidense Fox Pete Hegseth no tuvo problema en afirmarlo al aire.

Ante la audiencia del programa Fox and Friends, el favorito del presidente estadounidense Donald Trump, Hegseth aseguró que llevaba sin lavarse las manos 10 años, "porque los gérmenes no son algo real".

Según el graduado de las universidades de Princeton y Harvard, los microorganismos infecciosos no existen porque no se pueden ver a simple vista.

Hegseth también aseguró que al no lavarse las manos se estaba protegiendo a sí mismo: "Me he inoculado", dijo.

Pero según el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, lavarse las manos con frecuencia "es una de las mejores maneras de eliminar los gérmenes, evitar caer enfermo y prevenir la propagación de gérmenes a otras personas".

Mientras que las bacterias que se pueden propagar con las manos sin lavar son principalmente la salmonela y la E coli.

Trump y gérmenes

La extraña confesión de Hegseth se dio luego de que algunos de sus colegas de Fox and Friends se burlaran de él por el poco higiénico hábito de comer sobras de pizza abandonada.

Y el presentador la justificó diciendo que contar cosas como esta al público era una cuestión de objetivos personales para este nuevo año.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El presidente estadounidense, frecuente espectador del programa que presenta Hegseth, es un reconocido germofóbico.

"Mi resolución en 2019 es decir en al aire las mismas cosas que digo fuera de él", dijo.

Por lo pronto, sus palabras ciertamente tuvieron especial repercusión en la redes sociales, con comentarios a favor y en contra de las costumbres del presentador.

Algunos usuarios de Twitter presumieron de tampoco lavarse las manos y gozar de una salud de hierro "a mis 70 años", escribió uno.

Pero otros le preguntaron si le gustaría saber que el personal de los restaurantes a los que va no se lava las manos antes de preparar su comida.

Y uno solo puede imaginarse la reacción del presidente Trump, quien ha dado más entrevistas a Fox que a cualquier otra cadena de televisión relevante, y haadmitido en varias ocasiones ser un germofóbico.

En su libro de 1997, El arte de la reaparición, Trump escribió: "Una de las maldiciones de la sociedad estadounidense es el simple hecho de dar la mano, y cuanto más exitoso y famoso se vuelve uno, esa costumbre se vuelve todavía más frecuente".

"Resulta que soy un fanático de las manos limpias. Me siento mucho mejor después de lavarme bien las manos, y es algo que hago todo lo que puedo.

Cómo lavarse bien las manos

La importancia de lavarse las manos es tal que es casi como vacunarse a uno mismo, aseguran los expertos.

Y hace un par de años, la Organización Mundial de la Salud publicó una guía en la que indicaba la manera correcta en la que debemos lavarnos las manos para intentar eliminar el máximo número de bacterias incrustadas en nuestra piel.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption La clave es utilizar diferentes formas de frotado y cubrir todas las áreas, aconsejan los expertos.

Estas son los principales puntos básicos:

El lavado de manos requiere jabón y sólo una pequeña cantidad de agua, indican. "Usar jabón facilita la frotación, lo que permite disolver la grasa y eliminar la suciedad que contienen la mayoría de los gérmenes".

Los expertos inciden en que se preste atención a lavarse después de usar el baño, limpiar a un niño y antes de manipular alimentos.

Las manos húmedas se deben cubrir con jabón y frotar toda la superficie, incluidas las palmas, el dorso, entre los dedos y especialmente debajo de las uñas, por lo menos 20 segundos. Luego, se deben enjuagar bien con agua corriente y secarlas, ya sea con una tela limpia o agitando las manos.

Derechos de autor de la imagen OMS Image caption Esta es una guía en 11 pasos que publicó la Organización Mundial de la Salud para que nos lavemos las manos correctamente.

Derechos de autor de la imagen OMS Image caption Es importante el agua, el jabón, la forma, las áreas a frotar y también secarse las manos apropiadamente.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.