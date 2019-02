Derechos de autor de la imagen Getty Image caption Cardi B es la rapera más importante del momento.

Hace justo un año, una periodista le preguntó a la rapera Cardi B cómo se sentía por estar en la alfombra roja de los Premios Grammy.

"Nerviosa y abrumada… Siento mariposas en mi estómago y en mi vagina", respondió la cantante sonriente y batiendo sus largas pestañas postizas.

La respuesta, típica de su estilo, inmediatamente se volvió viral.

En esa ocasión solo estaba nominada en la categoría de Mejor canción de rap, con su éxito Bodak Yellow. El premio, sin embargo, se lo llevó Kendrick Lamar.

Pero este año fue diferente.

En la ceremonia de los Premios Grammy que se celebraron este domingo, Cardi B fue protagonista no solo por su particular forma de ser, sino porque se convirtió en la primera mujer solista en ganar el premio a Mejor Álbum de Rap, una de las categorías más importantes de la noche.

El galardón se lo llevó gracias a Invasion of Privacy, su primer álbum que fue lanzado en 2018.

Lo único que no cambió en comparación con la entrega de premios del año pasado fueron sus nervios.

"Uhh… estoy tan nerviosa, quizás deba comenzar a fumar hierba", dijo cuando subió al escenario a recibir la estatuilla.

Pero ¿quién es Cardi B y por qué tiene de cabeza el mundo del hip hop?

Cardi B se presentó durante la ceremonia de los Grammy.

De cajera a estrella del hip hop

Belcalis Marlenis Almánzar, como realmente se llama la artista, nació el 11 de octubre de 1992 en el Bronx de Nueva York, un barrio donde se concentra gran parte de la población latina y negra de la ciudad.

Su padre es de República Dominicana y su madre de Trinidad y Tobago.

Desde niña, sus amigas le decían Bacardi, así que ella jugó con eso y decidió llamarse finalmente Cardi B.

En la pasada edición de los Grammy, Cardi B llegó vestida con un vestido vintage del diseñador francés Thierry Mugler. Pero su vida no siempre fue glamurosa.

Cuando era adolescente estuvo vinculada con los Bloods, una de las pandillas más peligrosas de Nueva York y a la que la policía relaciona con diversos casos de asesinatos y tráfico de drogas.

Cardi B trabajaba en el Bronx como cajera en un supermercado mientras vivía con el que entonces era su novio en casa de su suegra, según ha contado en algunas entrevistas.

"Me daban órdenes y tenía que hacer cosas que no quería", recordó en una entrevista con el diario británico The Guardian. "Vivía en un lugar en el que ni siquiera podía pagar la renta y la gente te echa en cara ese tipo de cosas todo el tiempo".

Cansada de la situación, Cardi B decidió hacerle caso a su jefe, quien le decía que aprovechara su cuerpo y se fuera a trabajar como estríper en un bar al otro lado de la calle.

Aunque sentía vergüenza al principio, finalmente le hizo caso y comenzó a trabajar desnuda como bailarina.

En 2018 la revista "Time" incluyó a Cardi B entre las 100 personas más influyentes del mundo.

"Mucha gente quiere que mienta y diga que lo odié", dijo Cardi B al recordar su época de estríper en una entrevista con Howard Stern. "No voy a recomendarle a las chicas que lo hagan, pero a mí me salvó".

Mientras tanto, poco a poco se hacía famosa por divertidos videos caseros que publicaba en sus cuentas de Vine e Instragam en los que hablaba sin pelos en la lengua.

En 2015 fue invitada a participar en un reality show del canal VH1 y a partir de ahí su fama no paró de crecer. Comenzó a grabar canciones y a participar en colaboraciones con otros artistas hasta que en 2017 llegó su gran hit de Bodak Yellow, cuyo video supera los 700 millones de reproducciones en YouTube.

Escotes y poder femenino

En la actualidad, Cardi B se ha convertido en una destacada voz a favor de las mujeres y la comunidad latina en Estados Unidos.

Sus canciones llevan un feroz mensaje de empoderamiento femenino, siempre con un estilo contundente y sin anestesia.

"Ningún hombre quiere aceptar que pueden ser usados por dinero", le dijo a The Guardian.

"Pero para ellos sí está bien hacernos saber la forma en que nos utilizan a nosotras. Siempre hablan de lo que quieren hacerles a las mujeres".

Para ella, una de sus objetivos es lograr que las mujeres se sientan fuertes, que puedan decirle a un hombre "cómprame un bolso y sigue con tu día".

Cardi B se burla de quienes hacen comentarios sobre su cuerpo.

Cardi B, quien recibe toda clase de comentarios que hacen referencia a su cuerpo y a su trasero, también tiene una particular manera de afrontarlos.

En una entrevista para New York Magazine, se burló de aquellos hombres que le hacen comentarios del tipo "quiero comerme tu culo". Ella les respondió: "Sí que eres raro, cómo vas a querer comerte mi culo, no sabes cuántos pedos me tiro durante el día".

También la critican por usar siempre grandes escotes y presumir de sus senos.

En un video de Instagram les respondió: "Cuando tenía 19 años trabajé en un club de striptease de 8 de la noche a 4 de la mañana, de lunes a domingo, para poder pagarme estas (mientras se levantaba la blusa y mostraba uno de sus senos)".

"Cuando te sometes a una cirugía plástica pones en riesgo tu maldita vida, yo puse en riesgo la mía por estas, así que las voy a mostrar hasta que muera", aseguró tajante.

Aún así, ella prefiere no llamarse a sí misma una feminista.

¿Algún mensaje para Trump?

"¿Qué le dirías a Donald Trump si te lo encontraras en Uber?", le preguntaron en una sesión de BBC Radio en 2017.

"Lo fastidiaría", dijo Cardi B, y rápidamente improvisó unos versos de rap en tono burlón: "Odias mi piel, odias que soy exitosa y parte de una minoría. Mis padres son inmigrantes, sí, son inmigrantes y no se irán a ninguna parte, motherfucker…".

Y recientemente, ante el cierre del gobierno de Estados Unidos, la artista volvió a enviar un mensaje a Trump, esta vez desde su cuenta de Instagram:

"Nuestro país está en un hueco infernal, y todo por un jodido muro".

Con ese tipo de comentarios, Cardi B utilizó su fama para apoyar a los inmigrantes y acercarse a sus raíces latinas.

Y esa conexión también está presente en su música. Uno de los mejores ejemplos es su versión de I like it like that, un clásico de la música salsa que Cardi B interpreta a modo de hip hop junto al puertorriqueño Bad Bunny y el colombiano J Balvin.

La historia de Cardi B refleja una historia de trabajo duro y superaciónque en poco tiempo la ha llevado a la cima de la música. Y ella ha sabido capitalizar esa historia y narrarla en sus canciones.

"Pasé de hacer sándwiches de atún a salir en las noticias. Comencé a decir lo que pensaba y tripliqué las reproducciones de mis videos. (Soy) real, lo falso son las tetas", canta en su canción Get Up 10.

