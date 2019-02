Tenemos un desafío fotográfico para ti: #RecuerdosBBC

Maya Njie: "Derek Bather es un hombre que conocí por casualidad. Es de Yorkshire y se mudó a Londres en los sesenta. Ahora vive a pocas calles de mi casa. Me gusta visitarlo para escuchar historias sobre boxeo y su participación en las pandillas en los sesenta. Me contó que todos sus amigos han muerto, que no tiene familia y que está listo para partir también. Siento que es realmente importante documentar tanto su vida como sus recuerdos de vida".