Aunque la mayoría de la crítica internacional se ha rendido ante "Roma", esta película con 10 nominaciones a los premios Oscar también tiene sus detractores.

BBC Mundo entrevistó a varios críticos de cine que hablan de por qué la última película del mexicano Alfonso Cuarón no les parece la "obra maestra" de la que muchos hablan.

Iván Reguera, responsable de cine en Cuarto Poder, un diario de España, dice que con "Roma" se está dando un fenómeno parecido al del cuento "El traje nuevo del emperador", de Hans Christian Andersen.

Según esta fábula, solo un niño se atreve a decir que el emperador va desnudo, sin dejarse llevar por lo que todos los demás dicen.

"Aquí pocos hablan de los fallos de 'Roma' porque se ha mezclado el gran poderío de mercadotecnia de Netflix con una especie de orgullo nacionalista mexicano", dice.

Además, considera que hay una "impostura cultural".

"En los tiempos que corren todo está muy mezclado con la publicidad y la mercadotecnia. 'Roma', con ese empaque, esa forma, ese blanco y negro, funciona muy bien en los festivales de cine".

Pero asegura que en realidad "es aburridísima, fría, vacía, no tiene guion".

Reguera le dice a BBC Mundo que le es imposible tener empatía con los personajes.

"Naturaliza el clasismo"

Otros críticos consideran que es clasista.

"En 'Roma', Cuarón naturaliza el clasismo y el racismo. Es en realidad una apología", dice Rodrigo Islas, crítico de cine.

Islas explica que la película habla de la relación de una empleada doméstica y la familia con la que trabaja, pero que no lo hace con una mirada crítica.

"Cuarón dice que ha llamado la atención hacia problemas existentes. Pero lo ha hecho para decir que lo que pasa está bien. Habla desde la nostalgia de una nana que le trae el licuado desde la oscuridad y luego regresa a las penumbras.

"Ella le lavó los calzoncillos toda su infancia: No hay igualdad posible en lo que propone" .

Dice que "Roma" vende el discurso de inclusión, cuando en realidad no lo es.

"Respeto el trabajo de Yalitza Aparicio como actriz. Pero creo que la están utilizando como punta de lanza para una aparente inclusión. Por ejemplo, cuando aparece en las portadas de las revistas.

"Ayuda a que prevalezca el discurso en el que siempre se está simulando incluir a las minorías, a los oprimidos".

Da como otro ejemplo el pasaje en la película en el que la madre de la familia, Sofía, le dice a la empleada doméstica que al final las dos son mujeres que están solas.

"Razones equivocadas"

"Pero no puede haber igualdad mientras una esté sometida a la otra. Cuarón lo ve como algo normal, incluso como algo saludable: si las desigualdades sociales no se resuelven, por lo menos que se unan".

Tanto Reguera como Islas mencionan al filósofo esloveno Slavoj Žižek que publicó en la revista británica The Spectator que esta película "es celebrada por todas las razones equivocadas".

Este filósofo dice que en "Roma" se celebra la bondad y dedicación desinteresada de Cleo, la empleada doméstica, a la familia con la que trabaja, mientras que en realidad está en una "trampa que la esclaviza".

"Atrapa visualmente"

A pesar de la crítica, los detractores coinciden en que técnicamente es una película lograda. "Atrapa y seduce visualmente, pero insisto, la trama me parece floja", dice el escritor J. M. Servin.

Con él coincide Islas.

"Cuarón es un cineasta visualmente increíble. Pero, desde 'Gravedad' ya había dado muestras de que lo suyo no es la complejidad, las historias con personajes de varias dimensiones, sino los relatos llenos de clichés", dice.

Jesús Chavarría, crítico de cine, es menos duro con "Roma" y considera que es un "portento fílmico" con momentos de virtuosismo.

Habla de una producción muy cuidada y la gran habilidad de manejar el lenguaje cinematográfico.

Dice que "casi todos las nominaciones" son merecidas, excepto dos:

"Yalitza hace un trabajo impresionante porque no tenía experiencia como actriz. Pero su actuación no es tan compleja como el de otras actrices con las que compite. Tampoco debería tener la nominación al mejor guion: no es muy elaborado, es muy básico".

Este domingo se sabrá cuántas de las 10 nominaciones de "Roma" se convierten en estatuillas.

