View this post on Instagram

[ABOFEM BIOBIO] Durante horas de la mañana socias de la Asociación de Abogadas Feministas del Biobío y mujeres de la sociedad civil penquista, en concordancia con nuestro actuar a nivel nacional, concurrieron ante la Fiscalía Regional a presentar una denuncia contra quienes resulten responsables por los delitos de asociación ilícita y delitos relaciones en el caso denominado nido.org ✊💜 . . . #nuncamassinnosotras #abogadasfeministas #abofem #abofembiobio