La canción más popular de 2018 en todo el mundo... en realidad fue una canción lanzada en 2017.

"Havana", de Camila Cabello, salió al mercado musical en agosto de 2017, pero vendió 19 millones de copias digitales en todo el mundo en 2018, dijo este miércoles la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI).

Una gran parte de las ventas que registra la IFPI para todos los singles fueron "equivalentes", es decir, reproducciones en plataformas de audio y video.

En total, cinco de las 10 canciones más populares en el mundo en 2018 se lanzaron en 2017.

Estas son de Ed Sheeran, Coldplay, y Luis Fonsi y Daddy Yankee.

Camila, exmiembro del grupo Fifth Harmony, también fue la canción de una artista solista más popular de Spotify.

Se ha reproducido 888 millones de veces en la plataforma y 2.600 millones de veces en total en todo el mundo.

"'Havana' fue realmente el éxito más destacado del año. El impulso detrás de la pista continuó aumentando y aumentando a un ritmo extraordinario, ya que consistentemente encabezó las listas de temas más populares", dijo Frances Moore, directora ejecutiva de IFPI, el miércoles.

"Camila Cabello es un ejemplo perfecto de una artista que ha recurrido a sus raíces musicales para producir un sonido único, que está capturando los corazones de sus fanáticos en todo el mundo", agregó.

Segundo lugar

El segundo lugar en la lista de la IFPI es "God's Plan", de Drake, que sí salió en 2018, en enero.

"Shape of You" y "Perfect" de Ed Sheeran ocuparon el tercer y cuarto lugar, y ambas canciones se lanzaron en 2017.

"Despacito", de Luis Fonsi y Daddy Yankee, y "Something Just Like This" de The Chainsmokers and Coldplay, también debutaron en 2017.

Tanto a "Despacito" como a "Perfect" las ayudó el hecho de tener múltiples versiones disponibles.

Sheeran grabó duetos de Perfect con Beyonce y Andrea Bocelli, mientras que Despacito tuvo un remix con Justin Bieber.

Las 10 canciones más vendidas

Camila Cabello (con Young Thug) - Havana - 19 millones de ventas Drake - God's Plan - 15,3millones Ed Sheeran - Shape Of You - 14,9millones Ed Sheeran - Perfect - 13,5millones Maroon 5 (con Cardi B) - Girls Like You - 11,9millones Luis Fonsi (con Daddy Yankee) - Despacito - 11,8millones Tia Ray - Be Apart - 10,9millones The Chainsmokers & Coldplay - Something Just Like This - 10millones Marshmello & Anne-Marie - FRIENDS - 9,6millones Post Malone (con Ty Dolla $ign) - Psycho - 9,2millones

