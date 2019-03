Tus fotos de lo que no volverá a ser lo mismo, pero que no dejará de existir: lo roto

View this post on Instagram

A propósito de estos días en los que la hermosa República Dominicana celebra su independencia, he aquí la representación de nuestra bandera con materiales de reciclaje y otros. . . . .Trabajo elaborado por la estudiante Janina Rivas de 1ro de primaria. . . #RotoBBC #BBCMundo #DominicanRepublic #DominicanFlag #DominicanPhotographer #BlueAndRed #LoveRD #Instamood #Instagood