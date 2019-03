Derechos de autor de la imagen Getty Image caption Hawking padeció esclerosis lateral amiotrófica durante más de 50 años.

Patricia Dowdy, una enfermera de 61 años, fue inhabilitada por no prestarle la atención adecuada al científico Stephen Hawking.

Dowdy trabajó para Hawking durante 15 años y esta semana el Consejo de Enfermería y Partería (NMC) en Reino Unido concluyó que no le brindó "los estándares de buen cuidado profesional que esperábamos y que el profesor Hawking merecía".

En consecuencia, Dowdy no podrá seguir ejerciendo la enfermería.

Según informó el diario The Daily Mail, la enfermera dijo sentirse trastornada y se negó a hacer comentarios.

Hawking, quien padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA), murió el 14 de marzo de 2018, a los 76 años.

La enfermera dejó de trabajar para el científico dos años antes de su muerte, momento en el que se inició la investigación sobre su supuesta conducta inapropiada a raíz de denuncias de la familia.

¿De qué la acusan?

El panel del NMC que investigó el caso de Dowdy concluyó que la enfermera había incurrido en malas prácticas financieras, deshonestidad, no prestar el cuidado apropiado, no cooperar con el NMC y no tener las calificaciones adecuadas.

Derechos de autor de la imagen Getty Image caption Hawking murió el 14 de marzo de 2018.

"En casos graves como este, donde una enfermera no cumplió con su deber de atención y no ha podido demostrar al panel que aprendió de sus errores y está en condiciones de ejercer, tomaremos acciones", dijo Matthew McClelland, representante del NMC.

Un portavoz de la familia Hawking dijo que se sentían "aliviados de que haya concluido esta traumática experiencia y que, como resultado del veredicto, otros no tendrán que pasar por lo que ellos sufrieron a causa de esta individua".

En 2016, Dowdy había recibido una suspensióntemporal.

Hawking fue diagnosticado con ELA en 1963, cuando tenía 21 años.

Nacido el 8 de enero de 1942 en Oxford, Reino Unido, Hawking era considerado uno de los científicos más influyentes desde Albert Einstein, por sus aportes en campos como los agujeros negros y el Big Bang.

Además, fue admirado por su coraje para hacer frente a la enfermedad que lo postró en una silla de ruedas.

