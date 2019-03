Derechos de autor de la imagen Runtervomgas/BMVI Image caption La foto de esta modelo semidesnuda para promocionar el uso del casco entre ciclistas está dando mucho que hablar en Alemania.

Tumbada sobre la cama en ropa interior... pero con casco de bicicleta.

Esta sugerente imagen de una modelo fue la elegida por el gobierno de Alemania como eje central de una campaña para concienciar a los jóvenes ciclistas de la necesidad de protegerse la cabeza.

Pero esta iniciativa que el ministro de Transportes, Andreas Scheuer, justifica como una forma moderna de transmitir el mensaje, ya recibió un aluvión de críticas.

La campaña utiliza el eslogan en inglés Looks like shit. But saves my life ("Se ve como la mierda. Pero salva mi vida"), reconociendo que un casco de bicicleta puede ser poco favorecedor, pero es vital en caso de accidente.

La campaña está protagonizada por Alicija Köhler, una concursante del programa Germany's Next Top Model, así como por otros modelos masculinos.

Derechos de autor de la imagen Reuters Image caption El ministro de Transporte alemán, Andreas Scheuer, dijo que la polémica campaña puede salvar vidas en el país.

Además de un video, la campaña contempla también la colocación de cientos de anuncios en las calles de Alemania a partir del próximo martes.

Críticas por "sexista"

Maria Noichl, quien preside el comité de mujeres del Partido Socialdemócrata, criticó duramente la iniciativa en declaraciones al periódico Bild: "Vergonzoso, estúpido y sexista cómo el ministro de Transporte promociona su política con carne fresca".

La ministra de la Familia alemana y también socialdemócrata, Franziska Giffey, publicó una foto de ella en Facebook con el comentario: "Querido Andreas Scheuer: ¡estar completamente vestida también combina con un casco!".

Scheuer, cuyo partido conservador CSU gobierna en coalición con los socialdemócratas y la CDU de la canciller Angela Merkel, se mostró firme en sus ideas.

Su ministerio defendió la campaña y recordó en Twitter que el grupo objetivo son hombres y mujeres jóvenes que rechazan los cascos por razones estéticas.

El video de la campaña fue ya visto por 1,78 millones de personas de entre 14 y 49 años, informó el gobierno.

Según la Asociación de Seguridad Vial de Alemania, 430 ciclistas murieron en Alemania el año pasado, un 14% más que en 2017.

Solo el 8% de los grupos de edad objetivo usan casco cuando montan en bicicleta, calcula la asociación.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.