Derechos de autor de la imagen NASA Image caption La NASA canceló la primera caminata espacial de dos mujeres prevista para el viernes.

Se esperaba que este viernes ocurriera un hecho histórico. Dos mujeres iban a hacer por primera vez una caminata espacial juntas: Anne McClain y Christina Koch.

Pero no pudo ser. La NASA decidió que la actividad la realicen un astronauta hombre y una mujer.

¿La razón?El traje espacial.

"Solo podemos tener listo un torso de tamaño mediano para el viernes 29 de marzo y será usado por Koch", explicó la NASA en un comunicado.

Resulta que en la Estación Espacial Internacional, la NASA tiene cuatro trajes espaciales y sólo uno es "mediano", muy grande para una de las astronautas. Así que habrá un hombre, Nick Hague, y una mujer, McClain.

A raíz de esto, entrevistamos a Pablo de León, director del UND Laboratorio de Vuelo Espacial Humano del Departamento de Estudios Espaciales de la Universidad de Dakota del Norte e investigador de la NASA que se dedica a diseñar trajes espaciales y que muchos lo llaman "el sastre de la NASA".

¿Un astronauta no puede usar un traje que le quede algo grande?

Si yo me pongo un traje que es tres veces más grande que mi tamaño, no solo me va a quedar horrible sino que las mangas van a estar a 15 centímetros de las manos y va a ser imposible que pueda hacer un trabajo bien. El traje espacial es una cosa parecida.

Lo que ocurre es que en la NASA estos trajes espaciales fueron diseñados para el programa del trasbordador espacial (1981-2011). Nunca la NASA diseñó un traje específico para la Estación Espacial Internacional.

En la actualidad, la NASA solo tiene 11 trajes espaciales que se utilizan para actividades extravehiculares y solo hay cuatro en la EEI.

Derechos de autor de la imagen NASA Image caption El 22 de marzo, los astronautas Nick Hague y Anne McClain, hicieron una caminata espacial para reemplazar unas baterías.

Derechos de autor de la imagen NASA Image caption Un traje de astronauta cuesta en torno a los US$22 millones.

¿Participó en el diseño de alguno de estos trajes?

No, son trajes que fueron diseñados hace tiempo. Son relativamente antiguos. Estos trajes se empezaron a diseñar en 1977 y se han hecho pocas modificaciones a lo largo de los años.

Estos trajes tienen partes intercambiables que se pueden, en algunos casos, achicar los brazos o modificar el tamaño de los torsos, pero en la EEI no cuentan con los elementos necesarios para adaptarlos.

¿Así que cuando viajaron a la Estación Espacial sabían que no iban a poder hacer la actividad juntas con los trajes que contaban? ¿O hicieron una prueba de todos modos?

Claro. Fue importante la prueba de caminata espacial que hicieron (el pasado 22 de marzo) para que una de las astronautas se diera cuenta de que no podía utilizar el traje grande y la otra astronauta, Christina Koch, pudiera usar el traje mediano.

Sin duda, la caminata espacial de dos mujeres es un hecho histórico. Es una lástima que no se haya podido hacer. Pero en cuanto a lo práctico del asunto, no le agregaba ni le quitaba nada.

Derechos de autor de la imagen NASA Image caption El especialista en trajes espaciales Juan Pablo de León con uno de sus diseños.

¿No hay entonces trajes para mujeres y para hombres?

No, no hay trajes para mujeres y para hombres. Los trajes son unisex. Y los cuatro trajes que tiene la NASA tienden a ser grandes para poder utilizarse por el máximo universo de astronautas que estén disponibles. Los astronautas que van a la estación cambian todo el tiempo y los cuatro trajes son siempre los mismos.

¿Cuál es la vida útil de un traje?

Se estima que más de diez años. En estos casos se extendieron bastante más porque estos trajes que están en la EEI tienen componentes que son anteriores a los años 90.

Derechos de autor de la imagen NASA Image caption Según Pablo de León, los trajes espaciales tienen una vida útil cercana a 10 años.

¿De qué se compone un traje espacial y cuáles son los materiales?

Un traje espacial tiene un torso rígido hecho de materiales compuestos y eso de alguna manera determina el tamaño. Los brazos se pueden acortar o extender un poco, los guantes se pueden cambiar por diferentes tamaños… pero las mujeres suelen ser de tamaño más pequeños que los astronautas hombres. El traje se pone por la cintura, tiene un anillo hermético que permite que el torso rígido se conecte con los pantalones. Luego están los guantes y el casco.

Los trajes espaciales están hechos de cientos de materiales. El torso rígido de materiales compuestos, tiene una especie de fibra de vidrio con resina epoxi (que funciona como un adhesivo). Tienen fibras especiales en el interior para aislar térmicamente a los astronautas y diferentes tipos de telas resistentes a las rupturas.

El traje tiene una mochila con el sistema de soporte vital que le provee el oxígeno, mantiene el equilibrio de la temperatura, y lleva el equipo de radio.

También tiene una prenda de ropa interior por la cual circula agua para mantener al astronauta fresco. El astronauta dentro del traje está aislado del espacio como si fuese un termo, entonces usualmente el problema es remover ese calor que es producido por el mismo metabolismo.

¿Cuánto pesa un traje espacial?

Un traje puede llegar a pesar entre los 100 kilos y 150 kilos, aproximadamente. En el espacio no pesa, entonces no es un problema para el astronauta poder desplazarse.

¿Cuánto cuesta?

Unos US$22 millones. Por eso solo hay cuatro en la estación y la NASA tiene 11 en total. Y el tamaño es un tema. Christina Koch es pequeña y a ella hasta un traje mediano le queda grande.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Los astronautas Nick Hague y Christina Koch antes de partir a la Estados Espacial Internacional.

¿Van a hacer más trajes?

Los planes dicen que la Estación Espacial Internacional sea retirada para 2024. Como los programas para el desarrollo de un traje espacial específico son muy costosos, los diseños de trajes actuales no son para reemplazar los de la estación.

Los nuevos trajes espaciales se están pensando para el regreso a la Luna y para la exploración de Marte, que es mi especialidad.

¿Qué tendría que tener un traje espacial para ser perfecto?

Lo primero es preservar la salud del astronauta que lo va a utilizar. Asegurarse que el astronauta esté seguro dentro del mismo e inmediatamente después que pueda cumplir con las funciones para las cuales va a tener que salir al exterior de la nave espacial.

Los extremos son tan grandes en el espacio: vacío, radiación, temperatura… todo conspira fuera de la nave espacial para matar al astronauta. Y el traje espacial, que en definitiva es una prenda, tiene que aislar al astronauta de todo ese medioambiente que es tan hostil para la vida.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Anne McClain no podrá salir con Christina Koch en la próxima caminata espacial.

¿Cuánto tiempo se tarda en hacer un traje espacial?

Usualmente se toman varios años para hacer un traje espacial. En el caso de estos trajes de la EEI fueron cinco años más o menos, con presupuesto. Desde el momento del trasbordador espacial no hubo grandes programas para desarrollo para la nueva generación de trajes espaciales.

La NASA se está empezando a plantear cuáles son los requerimientos para los trajes en esta nueva etapa donde ya no se va a estar en órbita terrestre sino que los seres humanos nos vamos a aventurar más allá de la vecindad y vamos a regresar a la Luna después de 50 años y posteriormente a Marte.

¿Qué tendrán de diferente estos nuevos trajes?

Por ejemplo, el peso: 150 kilos en el espacio para un astronauta no representa nada, pero en Marte serían 50 kilos y para una astronauta como Christina Koch, que pesa unos 50 kilos, sería imposible de llevar.

También el tema del polvo del suelo de la Luna o de Marte es importante considerar ya que es altamente volátil. En especial en la Luna porque no ha habido erosión ya que no hay atmosfera y no hay agua, entonces las partículas son extremadamente filosas y cortan las telas de los trajes espaciales.

¿Le gusta que lo llamen el 'sastre de la NASA'?

No sé. Me divierte. Soy un ingeniero que de casualidad trabaja con trajes espaciales. Desde chico me parecieron fascinantes porque son como naves espaciales en miniatura. Tienen que tener los mismos sistemas de una nave espacial pero ser móviles, sensibles, cómodos para el astronauta, entonces es algo difícil de combinar.

