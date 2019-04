Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption ¿Qué provoca la magia en nuestro cerebro que la hace tan atractiva?

¿Por qué disfrutamos viendo a alguien hacer magia?

Todo el mundo sabe que son trucos y nada es "real". No es que no sepamos que nuestros sentidos están siendo engañados. Pero seguimos mirando y esperando la revelación.

Incluso puede ser aún más sorprendente encontrar un laboratorio universitario dedicado a entender la magia: el Laboratorio de Magia(Magic Lab), dependiente del departamento de psicología de de la Universidad de Londres, Goldsmiths, en Reino Unido.

Es parte de un creciente interés en poner la magia bajo un escrutinio científico mucho más riguroso.

Gustav Kuhn es el jefe del Laboratorio de Magia, cuyas siglas en inglés significan Atención Mental y Cognición Ilusoria General (Magic).

"Desorientación"

Los principios detrás de la magia están arraigados en áreas que se superponen con la psicología como la percepción, la atención y cómo procesamos la información.

Image caption Gustav Kuhn (tercero desde la izquierda) y estudiantes de psicología realiza trucos como parte del curso.

La magia trata de manipular nuestras percepciones, "explotar lagunas cognitivas", dice el Dr. Kuhn.

Entender cómo funciona la magia tiene implicaciones más amplias.

La "desorientación" es una parte clave de la magia. Hay que hacer que las personas no vean lo que es importante, que se distraigan cambiando de tema para que su atención vaya a otra parte y no a lo que está sucediendo frente a su los ojos.

Esto también se usa para realizar pruebas en el área de seguridad vial, dice Kuhn, y buscar cómo asegurarse de que los conductores puedan realmente concentrarse en lo que es importante.

"¿Cómo es que las personas no logran ver algo cuando en concreto lo están viendo?", pregunta.

Noticias falsas

También es aplicable a cuestiones sociales y políticas, como la forma de responder a noticias e informaciones falsas en las redes sociales.

Según Kuhn, la lección que deja la magia es que incluso sabiendo que algo es falso, aún causa una impresión y nos llama la atención, y los investigadores están estudiando cómo la comprensión de la magia puede ayudar a investigar el mundo de las teorías de la conspiración y la información falsa.

Derechos de autor de la imagen PA Image caption El mago británico Dynamo le da un giro moderno a la magia para captar la atención de la multitud.

Otra parte clave de un truco de magia es la "técnica del fuerza".

Esto sucede cuando alguien piensa que está eligiendo una carta al azar, pero el mago realmente está manipulando su decisión y las "elecciones" son falsas.

"El libre albedrío es una ilusión. La gente es mucho más sugestionable de lo que piensa. Todas nuestras percepciones son muy maleables", dice Kuhn.

Esta sugestión y el uso de opciones falsas pueden ser utilizadas indebidamente en un sentido político, asegura.

Pero también es importante para comprender cómo el testimonio de testigos oculares puede ser "altamente subjetiva", con implicaciones para el sistema legal.

"Naturaleza de la percepción"

La actitud hacia el estudio de las conexiones entre la magia y la ciencia ha pasado del escepticismo a convertirse en uno de los temas de investigación más candentes, apunta Kuhn.

Image caption La magia fue una de los primeras representaciones en televisión: este truco de "cortar" a alguien por la mitad fue emitido en 1937.

Esta semana, el museo Wellcome Collection de Londres está presentando una exposición sobre la "Psicología de la Magia", poniendo énfasis en lo que el hechizo puede decirnos sobre la mente humana y la "naturaleza de la percepción".

La Universidad de Londres también lleva a cabo una exposición sobre magia: "Staging Magic - The Story Behind The Illusion" (Magia en escena: la historia detrás de la ilusión).

Kuhn cuenta que estaba interesado en la magia mucho antes de estudiar psicología.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Una versión moderna de la ilusión de cortar a alguien por la mitad.

"Me encantaba ver magia, los rompecabezas y las técnicas inteligentes, tratando de entender cómo funcionaban", describe.

Cuando aprendió a hacer magia, dice que disfrutaba del ambiente social y que los trucos se convirtieron en rompehielos en los difíciles años de crecimiento.

Obra de arte

Los grandes magos pueden realizar trucos de una manera que conmueva a las personas como lo hace una obra de arte, afirma.

Menciona haber visto un truco de cartas del mago español Juan Tamariz.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption La magia del español Juan Tamariz es similar a "Jimi Hendrix tocando guitarra", dice Kuhn.

"Todavía no entiendo cómo lo hizo, fue tan hermoso. Te conecta con la infancia, cuando el mundo parece muy mágico".

Observarlo en una demostración de un truco de cartas fue como ver a "Jimi Hendrix interpretando un solo de guitarra".

Y asegura que hacer magia parece tener un atractivo particular en las personas que son tímidas o introvertidas.

Derechos de autor de la imagen Wellcome Image caption Una mano falsa, una vez utilizada en trucos, es parte de la exposición de Wellcome Collection sobre magia y psicología.

En el departamento de psicología, todos los estudiantes pueden optar por las clases de magia, y Kuhn dice que aprender a realizar trucos ha sido de gran ayuda para ganar confianza.

"Realmente aumenta la autoestima", afirma.

Hannah Laurence, una estudiante de primer año del curso, asegura que aprender una serie de trucos la ayudó a conocer a otros estudiantes y "salir de su zona de confort".

"Conflicto cognitivo"

¿Pero cuál es el atractivo de la magia?

Kuhn dice que parte de la fascinación es tratar de reconciliar algo que hemos visto, con lo que sabemos que no es posible realmente.

Image caption El galés Tommy Cooper combinó durante años magia y comedia para grandes audiencias.

Los conejos no aparecen repentinamente en sombreros. La gente no puede ser cortada por la mitad y luego caminar como si nada.

Es una sensación que produce una respuesta muy arraigada, que trata de reconciliar este "conflicto cognitivo" y provoca a una parte del cerebro, la corteza dorsolateral prefrontal.

Desde muy temprana edad nos sentimos atraídos por lo que no entendemos, con un incentivo evolutivo para tratar de dar sentido a lo que parece ser inexplicable, describe Kuhn.

"Aprendemos a desarrollarnos de esta manera", afirma.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption La magia se puede relacionar con muchos aspectos de la vida, dice Kuhn.

Kuhn compara el atractivo de un truco de magia con el de una película de terror.

Si se viera tal derramamiento de sangre en la vida real, sería traumático y horrible, dice. Pero cuando se muestra en la seguridad de una película, el miedo se convierte en algo que la gente puede disfrutar.

Del mismo modo, si nos enfrentamos a algo que desorienta y distorsiona nuestros sentidos, es profundamente perturbador, pero cuando se pone en el contexto de un truco de magia, se vuelve entretenido y divertido.

El hecho de que sepamos que no es real es una parte esencial para que sea una sensación placentera.

"Es un momento emocionante para investigar la magia", asegura Kuhn, mostrando cómo los trucos pueden dar "una nueva visión de las fortalezas y debilidades de nuestras propias mentes".

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

Omitir publicación de Youtube número de BBC News Mundo Advertencia: El contenido de sitios externos y terceras partes puede contener publicidad Final de la publicación de Youtube número de BBC News Mundo Derechos de autor de la imagen BBC News Mundo BBC News Mundo

Omitir publicación de Youtube número 2 de BBC News Mundo Advertencia: El contenido de sitios externos y terceras partes puede contener publicidad Final de la publicación de Youtube número 2 de BBC News Mundo Derechos de autor de la imagen BBC News Mundo BBC News Mundo