Quién es Pabllo Vittar, la cantante drag queen más famosa de Instagram

Phabullo Rodrigues da Silva, alias Pabllo Vittar, estrella pop y drag queen, habló con BBC Mundo a su paso por Londres como parte de su gira europea.

Vittar saltó a la fama tras versionar en portugués la canción 'Lean On' del grupo jamaiquino Major Lazer. Luego este grupo le pidió que colaborase en su tema Sua Cara, que tiene más de 500 millones de visitas en YouTube.

"Creo que el hecho de que sea drag impulsa a mi carrera porque no podría hacer todo esto siendo solo Pabllo normal. Pabllo Vittar me da la fuerza para subir al escenario. Y para lo que no tengo coraje, Pabllo Vittar lo hace y con mucha más fuerza" dice Vittar.

Video: Beatriz De La Pava y Agustina Latourrette.

