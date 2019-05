Qué es Yolo, la polémica nueva aplicación para Snapchat acusada de facilitar el bullying

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Yolo genera preocupación por el acoso entre adolescentes.

Yolo es una aplicación que permite hacer preguntas anónimas a los usuarios de Snapchat.

Desde que se lanzó, hace solo una semana, se convirtió en la aplicación de iPhone más descargada en Reino Unido y Estados Unidos.

Se trata de un hecho excepcional, ya que es muy inusual que una aplicación se cuele entre las más descargadas de Apple justo después de su lanzamiento sin una campaña de marketing fuerte.

Sin embargo, en este caso, el éxito viral del producto está generando preocupación.

En el pasado ya ha sucedido que los servicios que permitían el envío de preguntas y respuestas anónimas generaran polémica por ser una plataforma parala intimidación y el bullying.

Con Yolo se teme lo mismo.

Tal es así que una organización benéfica para niños con sede en Reino Unido afirmó que el propio Snapchat podría tener que tomar cartas en este asunto.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Organizaciones de protección a la infancia aseguran que el anonimato crea un "caldo de cultivo para el odio".

"Las aplicaciones como Yolo, que permiten comentarios anónimos, se pueden utilizar fácilmente para mandar mensajes abusivos o molestos", asegura Andy Burrows, de la Sociedad Nacional para la Prevención de la Crueldad contra los Niños (NSPCC) a la BBC.

"Snapchat debe justificar cómo esta aplicación cumple con su deber de proteger a los niños".

Además, una campaña de protección infantil con sede en EE.UU. sugirió que la recomendación de edad de Yolo es demasiado baja.

"La calificación de que se puede usar a partir de los 12 años es demasiado baja", aseguró Protect Young Eyes.

Y agregó: "El anonimato siempre crea un caldo de cultivo para el odio y contribuye a que los adolescentes tomen malas decisiones".

Éxito inesperado

Image caption La primera vez que se abre la aplicación se muestra una advertencia contra los contenidos abusivos.

Yolo es una de las primeras aplicaciones creadas utilizando Snap Kit, una plataforma de creación que lanzó el año pasado Snapchat y que permite que desarrolladores externos integren sus productos con la red social.

El nombre es un acrónimo de "you only live once", que significa "solo se vive una vez".

Con esta aplicación, se puede invitar a otros a "mandar mensajes anónimos", que se superponen sobre una foto.

La publicación puede enviarse tanto a un grupo específico de contactos de Snapchat como adjuntarse a una historia y compartirse más ampliamente.

Los que ven la solicitud pueden enviar un mensaje anónimo a través del propio Yolo. Si la persona que lo publicó decide responder, su respuesta aparece a su vez en Snapchat.

Yolo es una creación de Popshow Inc, una empresa francesa que anteriormente lanzó una aplicación que permitía a los usuarios publicar sus reacciones ante videos divertidos.

La BBC no consiguió contactar con ellos, pero uno de los fundadores aseguró a la web especializada TechCrunch que no creían que Yolo se volvería tan popular.

"No esperábamos que tuviera tanto éxito. Lo inventamos solo para aprender nosotros", explicó Gregoire Henrion. "Y se volvió viral".

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Otras aplicaciones basadas en preguntas anónimas fueron objeto de quejas por acoso.

Popshow parece consciente de los riesgos que entraña la aplicación.

Cuando se abre por primera vez, la aplicación muestra una advertencia que dice: "Yolo no tolera contenidos censurables ni usuarios abusivos. Se les prohibirá cualquier uso inapropiado".

En general, la aplicación recibió comentarios positivos dentro de la App Store de Apple, pero algunos usuarios mostraron inquietud sobre si existen medidas para abordar los problemas que puedan surgir.

Un usuario indicó que la aplicación se había utilizado para mandar mensajes a otros deseándoles la muerte, mientras que otro aseguró que lo habían llamado "bicho raro".

"La gente sufrirá acoso, no es una buena idea", escribió un tercero.

Hay otras aplicaciones anteriores de preguntas y respuestas anónimas que fueron objeto de quejas por acoso, como Ask.fm, Whisper, Yik Yak y Lipsi.

El creador de Polly, otra aplicación basada en Snap Kit con opciones de anonimato, tuiteó que su equipo había decidido evitar que los usuarios enviaran mensajes de incógnito porque los problemas que se podían crear eran difíciles de gestionar.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

Omitir publicación de Youtube número de BBC News Mundo Advertencia: El contenido de sitios externos y terceras partes puede contener publicidad Final de la publicación de Youtube número de BBC News Mundo Derechos de autor de la imagen BBC News Mundo BBC News Mundo

Omitir publicación de Youtube número 2 de BBC News Mundo Advertencia: El contenido de sitios externos y terceras partes puede contener publicidad Final de la publicación de Youtube número 2 de BBC News Mundo Derechos de autor de la imagen BBC News Mundo BBC News Mundo