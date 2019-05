Llega Centroamérica Cuenta, el festival de letras de la región... ¡y BBC Mundo estará presente!

Derechos de autor de la imagen AFP Image caption Tras cinco ediciones en Nicaragua, Centroamérica Cuenta se celebra este año en Costa Rica.

Ya está casi todo listo: San José ultima los preparativos para convertirse durante una semana en el escenario de la fiesta de las letras centroamericanas.

La capital de Costa Rica acoge desde el lunes 13 de mayo la sexta edición de Centroamérica Cuenta, un festival ya consolidado como un espacio clave para la reflexión y el diálogo sobre la realidad y cultura de la región.

Y, una vez más, BBC Mundo estará presente para contártelo.

Durante la semana del festival, publicaremos en nuestra web una selección de artículos sobre Centroamérica y entrevistas a algunos de los asistentes al evento. Tendremos, entre otros, artículos de historia, economía, lenguaje, y sexualidad y deseo.

El menú del festival es inmenso. Más de 130 participantes de 21 países se reunirán hasta el 17 de mayo para protagonizar más de 80 conversatorios, presentaciones de libros y talleres a los que se espera que acudan cientos de personas.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Luis Enrique, "el príncipe de la salsa", conversará con su tío Luis Enrique Mejía Godoy sobre cómo nacen las canciones inspiradas en poemas.

El objetivo: proyectar al mundo parte de la literatura y el pensamiento centroamericanos y crear lazos entre creadores de países de la región e invitados de otros lugares.

Cambio de sede

Por primera vez en su historia, Centroamérica Cuenta no se celebrará en Nicaragua.

La edición prevista para el año pasado tuvo que ser suspendida con motivo de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018.

Es por ello que una de las mesas se titulará "Nicaragua tan violentamente dulce", en la que participarán la poetisa y novelista Gioconda Belli, el periodista Carlos Fernando Chamorro y el escritor Sergio Ramírez, presidente fundador del festival.

"Creímos que no podía faltar una mesa de este tipo (…) con todos los acontecimientos que tuvieron lugar en Nicaragua el año pasado, y que siguen ardiendo como una brasa que no se apaga, y por lo tanto la literatura no puede ser ajena a este tema", le dijo Ramírez al diario La Prensa de Nicaragua.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El escritor nicaragüense Sergio Ramírez es el principal promotor de Centroamérica Cuenta.

Centroamérica Cuenta tendrá actividades para casi todos los gustos gracias a una lista interminable de invitados como el periodista estadounidense Jon Lee Anderson, el investigador alemán Werner Mackenbach o los músicos nicaragüenses Luis Enrique y Luis Enrique Mejía Godoy, entre muchos otros.

También BBC Mundo participará en conferencias y talleres de Centroamérica Cuenta, como el que impartirá su directora, Carolina Robino, sobre cómo encontrar nuevos ángulos relevantes para la audiencia sobre historias periodísticas.

Epicentro de la literatura

La nueva edición del festival, que estará dedicada a la memoria del escritor nicaragüense fallecido en 2017 Ulises Juárez Polanco, será inaugurada por el presidente costarricense, Carlos Alvarado.

Pero eso no es todo. De manera paralela a Centroamérica Cuenta, se celebra la Feria Internacional del Libro de Costa Rica del 10 al 19 de mayo.

Es decir, que si eres un apasionado de las letras, el país centroamericano es tu destino obligado durante los próximos días.

Y si no puedes acercarte, no te preocupes: en BBC Mundo te acercaremos parte de lo que ocurra allí a través de nuestras redes sociales, donde podrás encontrar los contenidos relacionados con el hashtag #CAC19

Porque, recuerda… ¡Centroamérica Cuenta!

