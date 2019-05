Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El humorista Danny Baker fue despedido de la radio BBC 5 Live el jueves tras tuitear una imagen que mostraba al bebé real, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, como un chimpancé.

El expresentador de la BBC Danny Baker expresó su profundo pesar por el escándalo en twiter que llevó a su despido el jueves.

Fue "uno de los peores días" de su vida, dijo.

El humorista, quien presentaba un programa de fin de semana en la radio BBC 5 Live, fue despedido por una imagen que tuiteó que mostraba al recién nacido bebé de los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan Markle, como un chimpancé.

La madre de Meghan Markle, Doria Ragland, es afroestadounidense.

Este viernes, Baker, de 61 años, volvió a las redes para expresar su remordimiento. "Fue un error ingenuo y catastrófico", escribió en su cuenta de Twitter.

Admitió que había sido "tonto" intentar minimizar lo que había hecho, tras el furor que generó su publicación.

El tuit, que fue eliminado, mostraba la imagen de una pareja tomada de la mano, con un chimpancé vestido con ropa. Debajo, decía: "El Bebé Real deja el hospital".

Baker niega que hubiera una intención racista detrás de su publicación, pero admite que ahora está "pagando el precio... y con justa razón".

Este viernes, escribió en su cuenta: "Buen día a todos. Después de uno de los peores días de mi vida, solo quiero disculparme formalmente por la indignación que causé y explicar cómo me metí en este lío".

"Elegí la foto equivocada para ilustrar una broma. Fue una elección desastrosa".

"En un intento por mofarme del privilegio y del ciclo de las noticias, fui a un archivo de fotos tontas y vi al chimpancé vestido como un Lord y pensé: '¡Ése es!'".

"Si hubiera seguido buscando podría haber elegido (...) un bebé dentro de una corona, pero no lo hice. Dios sabe lo que deseo que hubiera hecho eso".

"Minutos después, fui alertado por unos seguidores de que este bebé real, por supuesto, es de raza mixta y me inundaron oleadas de pánico y repulsión... ¿Qué había hecho?".

Media playback is unsupported on your device El nuevo bebé real: estas son las imágenes del primer hijo de los duques de Sussex

"No necesitaba lecciones sobre los insultos que equiparan a los simios con las personas negras. El racismo en su punto más bajo".

"Grosero y lamentable error"

"Pero fue un error genuino, ingenuo y catastrófico. Por supuesto, hay poca tracción de los medios de comunicación/Twitter con una explicación tan directa. La imagen, en el contexto en el que se la presentó, fue obviamente vergonzosamente racista".

"Pero nunca fue la intención que así lo fuera".

Añadió: "De todos modos ahora estoy pagando el precio por este error grosero y lamentable, y con razón".

"Me gustaría dar las gracias a los amigos que tengo en esta red por sus palabras amables y una vez más, lo siento mucho, mucho".

El jueves, un Baker vestido de manera casual bromeó con periodistas en la puerta de su casa diciendo que el tuit había sido una "broma estúpida".

Image caption La presentadora de radio BBC 5 Live Scarlette Douglas había considerado poco genuinas las disculpas de Baker.

Tras sus declaraciones, la presentadora Scarlette Douglas, quien también trabaja para la radio BBC 5 Live, le dijo a la BBC: "No creo que realmente se haya disculpado. Creo que alguien le dijo: 'Lo que has tuiteado fue incorrecto, quizás deberías decir algo o eliminarlo'".

"Y sí, está bien, lo eliminó, pero su disculpa por mí no fue realmente una disculpa. No creo que esté bien y creo que lo que sucedió fue lo correcto".

Después de reflexionar sobre sus comentarios del día anterior, Baker escribió: "Quisiera disculparme de una vez y por todas con cada una de las personas que, naturalmente, tomaron lo que dije de forma literal".

"Entiendo eso y todo el clamor y el oprobio al que me he enfrentado desde entonces. No me siento mal por mí mismo. Yo (lo estropeé). Mal".

"Soy consciente de que las personas negras no necesitan que un hombre blanco les diga esto. Tras eliminar el mensaje de inmediato y disculparme por el espantoso error, intenté burlarme de ello. (De mi situación, no del racismo involucrado). Demasiado tarde y aquí estoy."

