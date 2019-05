Tus fotos: un retrato fiel de los ríos y arroyos que nos rodean

View this post on Instagram

"Caminando para llegar a la montaña Vinicunca (montaña arcoiris o de siete colores) a los 5200 metros sobre el nivel del mar, se logra apreciar esta vista Un pequeño río emerge de las montañas causado por el derretimiento en los Andes Peruanos". "Walking to rich the Vinicunca mountain (rainbow montain or seven colors) at 5200 meters above sea level, you can appreciate this view. A small river emerges from the mountains caused by melting in the Peruvian Andes". #ríosbbc #tusfotosbbc #bbcmundo #nature