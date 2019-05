Tus fotos: calentito y recién salido del horno

View this post on Instagram

Las casas rodante de la mayoría de los viajeros cuentan con una o dos hornallas para cocinar, pero es raro que tengan horno incorporado. Cuando comenzamos a armar la Máster y analizamos las posibilidades de distribución e instalaciones, el horno quedó descartado porque no conseguimos uno que entrara en el espacio disponible. Apostamos a cocinar todo en un anafe que se despliega por debajo de la mesada. Poco tiempo antes de salir Juan apareció con una garrafa de gas de aire acondicionado que estaba en desuso, y comenzó a darle forma de hornito. Lo cortó, le quitó la pintura, le puso bisagras a la tapa, lo forró con lana de vidrio como aislante, le hizo un recubrimiento con chapa galvanizada y le agregó una base para que se pudiese apoyar sobre una hornalla. Con este prototipo hicimos la prueba de fuego: era posible derretir queso sobre una tostada... ¿qué más se puede pedir?😁 El formato no estaba del todo logrado cuando finalmente iniciamos el viaje, pero lo cargamos igual. En el fondo creo que no queríamos sumar las pizzas, empanadas, tartas y tortas caseras a la lista de cosas que íbamos a extrañar durante el viaje. En la primer parada, nuestro amigazo @emanuelgiovanini colaboró con detalles como un gancho para que la puerta se mantuviera cerrada (¡esencial!) y algunos arreglos técnicos en la base y en la chimenea por la que escapan los gases de la combustión. Los últimos retoques fueron durante el viaje, con pizzeras de aluminio, que gracias a nuestra familia llegaron a Ecuador desde Argentina. El nombre “Sputnik” lo trae desde el primer día, ya que siempre tuvo ese aspecto de bola metálica que recuerda a una nave espacial 🚀. De hecho, cada persona que lo ve pregunta ¿qué es eso? con la total desconfianza que merece el caso... Y fue por lo único que nos han preguntado al revisar el vehículo para cruzar una frontera🤣. Y así es que, pese a ese aspecto tan feo, lo llevamos por las rutas, orgullosos del invento que no sólo hornea nuestro 🍞 de cada día, sino que además nos permite compartir con los amigos del camino esas comidas hechas al horno que convidaríamos si estuviéramos en casa. #horno #sputnik #vanlife #pan #camperlife #horneadobbc #vanfood