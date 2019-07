Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El ransomware es una de las forma más rentables de hacer dinero en para los criminales de internet.

La guerra cibernética contra el ransomware, un tipo de virus que los criminales usan para extorsionar, está ganando pequeñas batallas diarias.

Cuando la computadora de un usuario es infectada, los hackers piden un rescate a cambio de desbloquearla.

Si no se atiende al reclamo, el virus borra el disco duro y toda su información.

Ahora un programa gratuito para evitar que las víctimas de ataques cibernéticos paguen el rescate afirma haber salvado a más de 200.000 usuarios de ello y de haber ahorrado a estos un total de al menos US$108 millones.

El proyecto se llama No More Ransom y ofrece consejos y software para recuperar archivos que han sido el blanco de un ataque de ransomware.

Fundado por la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol), la policía en los Países Bajos y la compañía de software especializada en seguridad informática McAfee, cuenta ya con más de 150 socios globales.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Las bandas de cibercriminales más exitosas funcionan como organizaciones mafiosas con estructuras específicas y divisiones de labores.

Solo en este año ha puesto a disposición del público 14 nuevas herramientas para poder descifrar 109 tipos diferentes de infecciones.

"Cuando observamos de cerca el ransomware, vemos lo fácilmente que se puede infectar un dispositivo. Es cuestión de segundos", dice Steven Wilson, director del Centro Europeo de Ciberdelincuencia (EC3) de Europol.

Sin recuerdos

"Un clic incorrecto y las bases de datos, las imágenes y una vida de recuerdos pueden desaparecer para siempre".

No More Ransom ofrece esperanza a las víctimas, una ventana real de oportunidad pero también transmite un mensaje claro a los delincuentes, dice Europol.

Que la comunidad internacional "está unida con un objetivo común" y que "los éxitos de nuestras operaciones continuarán llevando a los delincuentes ante la justicia", dice Wilson.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Los ransomware secuestran tu computadora y todo lo que hay en ella.

Entre las campañas de ransomware abordadas por el proyecto se encuentra GandCrab, una de las más agresivas de 2018.

Desde el lanzamiento de la primera herramienta que ayuda a combatir GandCrab en febrero de 2018, casi 40.000 personas han recuperado exitosamente sus archivos encriptados, ahorrando aproximadamente US$50 millones en pagos de rescate.

A grandes empresas

En 2019 ha habido un aumento en los ataques de ransomware especialmente dirigidos a grandes empresas.

La empresa Norsk Hydro ya ha gastado más de US$61,5 millones en recuperarse de un ataque en marzo que detuvo las líneas de producción y bloqueó las computadoras de su personal.

En Estados Unidos varios gobiernos locales se han visto afectados por ataques de ransomware, y algunos decidieron pagar cientos de miles de dólares a los piratas informáticos.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Las empresas a menudo pagan sin alertar a las autoridades o preocupar a los accionistas.

Después de Corea del Sur, la mayoría del tráfico web de No More Ransom proviene de Estados Unidos, que sin embargo no es socio del proyecto.

La asociación abarca a 36 agencias de aplicación de la ley de Europa, Asia y América del Sur.

"Estados Unidos debería hacer más para ayudar a las víctimas y enfrentar a los ciberdelincuentes", dice Fabian Wosar, director de la compañía de seguridad cibernética Emsisoft.

Esta es la compañía que ha donado más herramientas de descifrado al proyecto.

Sin Estados Unidos

"Los proyectos como No More Ransom han sido cruciales a la hora de luchar contra el ransomware a nivel global. Excepto Estados Unidos, casi todas principales agencias cooperan a nivel mundial y lo hacen a diario, compartiendo información en tiempo real", le contó Wosar a la BBC.

"EE.UU. deberían tener en cuenta el éxito del proyecto No More Ransom. Una mejor cooperación entre el sector privado y las agencias gubernamentales podría hacer que se paguen menos rescates", afirmó.

"Eso haría que el delito cibernético sea menos rentable y, en consecuencia, reduciría el incentivo financiero para que los grupos cometan un delito cibernético".

