Roberta Flack: la fascinante vida de la cantante que cambió el soul en Estados Unidos | BBC Extra

Este documental de la BBC explora la fascinante vida de una de las figuras legendarias del góspel y del soul : Roberta Flack.

La cantante estadounidense marcó una época en el soul con grabaciones destacadas como "The First Time Ever I Saw Your Face", "Killing Me Softly" y "Feel Like Makin' Love.

Roberta Flack publicó el álbum "Killing Me Softly" en 1973. Este disco incluye el tema más conocido de su carrera musical : "Killing me softly with his song" que le dio un Grammy en a la mejor interpretación vocal femenina.

