"Soy la prueba de ADN de que mi padre es un violador"

Vicky (nombre ficticio) fue concebida por violación. Cuando su madre era menor, un amigo de la familia que le duplicaba la edad abusó sexualmente de ella. Y ahora está dispuesta a denunciar a su padre por aquel crimen.

Para ello pretende iniciar lo que se conoce como un "enjuiciamiento sin víctima", uno de los primeros casos de este tipo de los que se tiene constancia, según supo la BBC.

Vicky dice que su nacimiento es la evidencia de aquel crimen y quiere que una prueba de ADN lleve a que su padre sea condenado por la violación de una menor. Pero la policía de West Midlands —que se ocupa de los condados del centro-oeste de Inglaterra— dice que la ley no la reconoce como víctima.

La joven de Birmingham, una ciudad del centro de Inglaterra, fue adoptada en la década de 1970 cuando tenía 7 meses.

A los 18 años comenzó a buscar a su madre biológica y descubrió a través de un trabajador social y de su historial en el registro de servicios sociales que fue producto de una violación.

"Mi madre biológica tenía 13 años y mi padre biológico era un amigo de la familia que estaba en su treintena", explicó en el programa Victoria Derbyshire de la BBC.

"Los registros indican que ella había ido a cuidar niños a su casa y que él la violó. En siete diferentes partes de los archivos queda claro que fue violación", prosiguió.

"Aparece su nombre y dirección, y los servicios sociales, la policía y los trabajadores médicos lo sabían, pero no hicieron nada al respecto".

"Me sentí enojada, destrozada, por mi madre biológica. Y por mí".

"Prueba andante"

Vicky logró reunirse con su madre biológica. Dice que aquel momento fue "muy surrealista".

Diez años después, cuando algunos casos históricos de abuso sexual comenzaron a salir en las noticias a raíz del escándalo de Jimmy Savile —uno de los presentadores estrella de la televisión británica que fue acusado de pederastia y abusos sexuales— decidió actuar.

Siempre había pensado que estaba mal que su padre biológico no hubiera sido procesado.

"Fue entonces cuando pensé: tengo una prueba de ADN. Soy una escena del crimen andante. Y está todo escrito en los archivos. Sin duda, la gente me tomará en serio", recordó.

"Quería hacerle rendir cuentas. Quería justicia para mi madre, justicia para mí. Las consecuencias de lo que él decidió hacer cambiaron toda mi vida".

"Ser adoptada me causó muchas dificultades y todo ese trauma afectó a cada parte de mi vida".

Su madre biológica, quien no quería revivir la experiencia y a quien la policía "ya había defraudado", dice Vicky, prefirió no volver a denunciar la violación, aunque apoyó a su hija para que lo hiciera.

Vicky quería que se emprendiera un "enjuiciamiento sin víctima" por violación de menores, algo posible cuando una víctima retira cargos o se niega a presentar declaración, pero existen evidencias para un procesamiento.

Dijo que no se necesitaría la participación de su madre, que podría presentar la prueba de ADN y el certificado de nacimiento como evidencia.

Este tipo de procesos judiciales basados en evidencias pueden usarse en casos de abuso doméstico o violación, cuando la víctima no hace declaraciones o las retira, pero es de interés público iniciar un procesamiento, según la Fiscalía de la Corona (CPS), el órgano independiente responsable de la acusación en las causas penales que haya investigado la policía en Inglaterra y Gales.

Pero la policía, los servicios sociales, los abogados y los parlamentarios le han dicho a Vicky que si ella "no es la víctima" no se puede presentar ningún caso.

¿Quién es la víctima?

El gobierno británico define como víctima a una persona que sufrió daños emocionales, físicos o mentales como resultado directo de un crimen.

"Por culpa de ese crimen estoy viva. Toda mi vida fue dictada por ello, pero nadie me ve como una víctima", dice ella.

"Soy una prueba viviente de de un violador de niños y a nadie le importa. ¿Cómo puede estar bien eso?"

La parlamentaria laborista para Birmingham, Jess Phillips, dice que los niños concebidos por una violación deben considerarse víctimas.

Algo así "debe haberlos afectado emocionalmente en sus relaciones, en su vida en general, en cómo se sienten", dice.

"Pensaba que esta discusión estaba zanjada, que para ser víctima de un abuso no tienes que haberlo sufrido directamente. En el caso de la violencia doméstica nunca diríamos que un niño que la vivió en su casa no es víctima, aunque no la sufriera directamente. Para mí (este caso) es exactamente el mismo".

Vicky grabó una conversación con quien señala como su padre, aunque este ni niega ni desmiente haber mantenido relaciones sexuales con su madre.

"Este podría ser uno de los pocos casos en los que hay una prueba de ADN irrefutable", dice ella.

"Quiero que la policía pida una prueba de ADN y que los servicios sociales se disculpen por sus fallos y aprendan. Y quiero que se revise la definición de víctima".

Phillips dice que el caso es de interés público porque el supuesto atacante sigue vivo y que ese tipo de personas son "un riesgo para la sociedad".

"Seguiré adelante porque sé que esto está mal y quiero justicia", dice Vicky.

El superintendente Peter Henrick, jefe de la unidad de protección pública de la policía de West Midlands, dijo que las autoridades policiales no subestiman los efectos psicológicos que Vicky "sin duda sufrió".

También explicó que no registraron una denuncia de violación en relación al caso en los 70 y que la presunta víctima no deseaba cooperar cuando Vicky les contactó en 2014.

En un comunicado se lee lo siguiente: "Ella [Vicky] preguntó si podría ser identificada como víctima y si el caso avanzaría en esos términos. La ley no la reconoce como víctima en estas circunstancias".

"Nuestro manejo del caso fue examinado en aquel momento por nuestro departamento de normas profesionales y por la comisión independiente de quejas contra la policía, y ambos acordaron que la acción y la conclusión de la policía eran apropiadas".

