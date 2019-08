Tus fotos: los muchos significados del color verde y un nuevo reto fotográfico para ti

View this post on Instagram

😻Marken, te parecerá salido de un cuento europeo, como si estuvieras caminando por una villa de casas de madera de color verde, que parecen hermosas casas de muñecas. 🏡 Éste pueblo de pescadores es muy real y las personas que viven aquí son muy cuidadosas en mantener el estilo y la belleza del lugar. 💕 🤗 Te recomendamos perderte todo un día en sus callecitas llenas de lindos detalles además de visitar la fábrica de zapatos zuecos hechos de madera donde podrás conocer el proceso, fabricación y venta de éste hermoso souvenir. 🇳🇱💕