Arantza Peña Popo se decidió a participar a última hora en el concurso nacional de doodles organizado por Google en Estados Unidos.

Las propuestas de doodles -las populares transformaciones que Google aplica a su logo para celebrar fechas especiales- debían responder al lema "Cuando crezca, tengo la esperanza de que...".

Peña Popo, de 18 años, quiso presentar a la competencia un dibujo que tuviese un significado "personal" para ella.

La joven, que nació en Colombia y actualmente vive en el estado de Georgia, se inspiró en una foto que tenía enmarcada en su casa y en la que aparece su madre, María, sosteniendo en brazos a su hermana.

"Miré la fotografía de mi madre y pensé: 'hey, ¿por qué no la invierto?'", contó a Google.

"Cuando sea grande, espero cuidar a mi madre tanto como ella me cuidó", dice Arantza Peña Popo, ganadora de #DoodleForGoogle en Estados Unidos en 2019. Su #GoogleDoodle, en la página de inicio de Google hoy, se titula: "Una vez que lo consigas, devuélvelo", tuiteó la cuenta Google Doodles este martes.

En el lugar de la segunda "o" de Google la adolescente dibujó la foto de su madre y hermana y, debajo, se retrató a ella misma de adulta, cuidando a su madre anciana.

Peña Popo, nacida en Colombia, nombró el dibujo "Una vez que lo consigas, devuélvelo" (Once you get it, give it back), o en otras palabras, una vez que consigas lo que quieres, retribúyelo.

"Cuando crezca, espero cuidar de mi madre tanto como ella me cuidó toda mi vida", escribió en la descripción de su acuarela.

El doodle de Peña Popo resultó ganador entre más de 200.000 propuestas que recibió Google y apareció en la página de inicio del buscador este martes en EE.UU.

Beca de US$30.000

"Primero, honestamente, quería dibujar algo sobre un invento o una carrera, pero quería hacerlo más personal, así que decidí hacerlo sobre mi madre", dijo la joven en el programa The Tonight Show de la cadena NBC donde fue anunciada al público como ganadora del certamen este lunes.

"Ella ha hecho muchos sacrificios por mí, así que quería mostrarme compensándola en el futuro, haciendo su vida mejor en el futuro como ella lo hizo por mí", le contó a Jimmy Fallon, conductor del programa y uno de los jueces del concurso.

Este martes, en el programa Today with Hoda & Jenna de NBC, Peña Popo confesó que había hecho su doodle "a último minuto, literalmente el último día".

La joven recibió US$50.000 que serán invertidos en tecnología para su escuela secundaria, y una beca de US$30.000 para que estudie en la Universidad del Sur de California.

Peña Popo se graduó de la secundaria en uno de los primeros puestos.

En 2018, ganó la "Congressional Arts Competition", un concurso nacional de artes visuales que organiza el Congreso de EE.UU., y la competencia "Retratando la experiencia indocumentada", que convocó la Asociación Latinoamericana.

La joven emigró de Colombia a Costa Rica y luego a EE.UU. cuando tenía alrededor de 4 años.

Empezó a dibujar a los 3 años y su madre, María, la describe como alguien que "ilumina cualquier habitación en la que se encuentre".

