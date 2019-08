Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Entre septiembre y octubre se realizarán los análisis definitivos de los nuevos fármacos para terminar de comprobar su efectividad contra el ébola.

Después de más de 40 años del descubrimiento del mortal virus del ébola, un equipo de científicos anunció este lunes el hallazgo de una cura que ha demostrado una efectividad del 90% si se aplica en etapas tempranas de la enfermedad.

Hasta ahora, no existía un remedio con una tasa de éxito tan alta frente a este virus.

Tanto es así, que el médico encargado de este estudio definió el descubrimiento como "el logro de su vida" y como "la noticia más grande del año".

Desde que se detectó por primera vez en 1976, este mal ha causado la muerte de cerca de 13.000 personas, la mayoría de ellas en los últimos cinco años.

En julio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró una "emergencia internacional de salud pública" por el brote de ébola que afecta a la República Democrática del Congo (RDC) desde mediados de 2018 y que ya mató a unas 1.800 personas.

La última vez que la OMS utilizó el mismo nivel de emergencia global de salud fue durante la epidemia de ébola que devastó partes de África occidental entre 2014 y 2016, cuando mató a más de 11.000 personas e infectó a casi 29.000.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Recientemente se estuvo aplicando una vacuna para prevenir el ébola en la RDC.

De hecho, solo existía un tratamiento temprano para síntomas específicos y la opción de una terapia de rehidratación oral y tomar líquidos por vía intravenosa que podían aumentar las posibilidades de supervivencia, pero estas nunca superaban el 50%.

Michael Ryan, director de Atención de Emergencias de la OMS, le dijo al diario The New York Times que se creía que la tasa de mortalidad del último brote superaba el 70%.

Anticuerpos a prueba

Desde noviembre de 2018, un equipo de científicos puso a prueba cuatro tipos de anticuerpos para tratar a más de 700 personas infectadas con el virus en RDC.

Una junta independiente de científicos siguió el estudio y encontró que dos de los fármacos resultaban bastante efectivos contra la infección cuando el paciente los recibía en etapas tempranas de la enfermedad.

Se trata de los medicamentos mAb114, fabricado por el laboratorio Ridgeback; y REGN-EB3, fabricado por la farmacéutica Regeneron.

El Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas del Instituto de Salud de Estados Unidos (NHI, por sus siglas en inglés), uno de los responsables del estudio, confirmó este lunes la alta tasa de supervivencia cercana al 90% entre las personas infectadas que participaron en la prueba.

"Son los primeros medicamentos que, en un estudio científicamente sólido, han demostrado claramente una disminución significativa en la mortalidad", aseguró Anthony Fauci, director de este centro, según publicó la Agencia Efe.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El último brote de ébola en RDC causó la muerte de unas 1.800 personas.

La revista Science detalla que "en el 41% de los participantes en el ensayo, que buscaron tratamiento temprano y tenían niveles bajos de ébola en la sangre", la mortalidad fue del 6% entre quienes recibieron el anticuerpo REGN-EB3 y del 11% entre quienes tomaron mAb114.

Sin embargo, la tasa de mortalidad general en pacientes con cualquier nivel de infección (no solo entre aquellos con un nivel bajo) fue del 29% con el REGN-EB3 y del 34% con el otro tratamiento.

El 15% de los participantes se había vacunado contra el virus antes de participar, pero los datos obtenidos hasta el momento son preliminares y no muestran si esta condición influyó en el resultado, aclara Science.

Los fármacos REGN-EB3 y mAb114 son ahora los únicos autorizados para tratar a los pacientes de ébola en RDC.

Entre septiembre y octubre se realizará el análisis final de los datos para obtener resultados concluyentes.

Logro de vida

"Los fármacos neutralizan el virus, desaparecen los síntomas y el paciente se siente mejor [...]", le dijo a la BBC Jean Jacque Muyembe, director del Instituto Nacional de Investigación Biomédica en Kinshasa, RDC, y encargado del estudio.

Los anticuerpos se administran como inyección y, después de dos semanas, desaparecen del organismo.

Derechos de autor de la imagen Matthieu Alexandre/AFP/Getty Images Image caption El doctor Jean Jacque Muyembe fue parte del equipo que descubrió el ébola en 1976.

"Es mejor si el paciente viene temprano, al inicio de los síntomas, que si viene tarde", añadió Muyembe, que también parte del equipo que descubrió el virus en 1976.

El médico aclaró que las vacunas son solo para tratar el ébola, pero no para prevenirlo: "No protegen de por vida. No inmunizan", advirtió.

Recientemente se ha estado administrando una vacuna distinta para ayudar a prevenir la propagación del ébola en RDC.

"El impacto de los nuevos fármacos [en la República Democrática del Congo] va a ser enorme. Porque los pacientes consideran a los centros de tratamiento como lugares de muerte. Así que si ven gente que va y vuelve a la comunidad por la eficacia del tratamiento, no van a esconder a sus pacientes en casa. Los van a traer al hospital. Es muy importante para romper la cadena de transmisión", afirmó Muyembe.

Esta es "la noticia más grande del año", aseguró esperanzado el médico.

¿Qué es el ébola?

Derechos de autor de la imagen BSIP/Getty Images

El virus del ébola -ebolavirus- inicialmente causa fiebre súbita, debilidad, dolor muscular y dolor de garganta.

Después, los síntomas incluyen vómito, diarrea y hemorragias internas y externas.

Las personas se contagian al tener contacto directo con animales infectados o con lesiones en la piel, la boca y nariz, o sangre, vómito y fluidos corporales de alguien infectado con ébola.

Los pacientes suelen morir por deshidratación y fallo orgánico múltiple.

