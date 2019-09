Derechos de autor de la imagen Apple Image caption Las baterías de los iPhone Pro podrían durar hasta cinco horas más que sus predecesores.

Apple anunció este martes su nueva línea de iPhones, iPad y relojes inteligentes en medio de una desaceleración en las ventas globales durante los últimos meses.

Una de las mayores novedades fue el lanzamiento del iPhone 11, el iPhone 11 Pro y el iPhone 11 Pro Max, cuyas cámaras pueden grabar múltiples videos a la vez.

Los modelos Pro incluyen teleobjetivo, cámaras anchas y ultra anchas y también tiene un nuevo modo nocturno que permite a las personas capturar imágenes con poca luz.

Otra característica es que incluyen un procesador actualizado que permitiría conseguir una mayor rapidez y un menor consumo de energía.

Según Apple, los modelos Pro durarían entre cuatro o cinco horas más que sus predecesores.

Pero no solo trajeron novedades, también alguna que otra decepción. No lanzó, por ejemplo, un modelo 5G y algunas características de los iPhone que eran esperadas por sus clientes.

Los nuevos modelos, por ejemplo, no son compatibles con el Pencil stylus de Apple, una característica que ya había sido incorporada en sus iPad de menor nivel.

Tampoco pueden recargar inalámbricamente otros dispositivos, a diferencia de los teléfonos premium de Samsung y Huawei.

Por otro lado, los teléfonos no hicieron el cambio al USB-C, como ocurrió con el iPad Pro, una transición que habría permitido transferencias de datos más rápidas.

Después de que los iPhone de 2018 no llegaran a los niveles de ventas esperados, este año la empresa disminuyó ligeramente el precio de sus nuevos productos.

Estos son los valores referenciales de los nuevos celulares presentados en el evento anual de California: iPhone 11: US$699, iPhone 11 Pro: US$999 y iPhone 11 Pro Max: US$1.099.

El iPhone 11

El iPhone 11, que hereda la pantalla pantalla LCD de 6,1 pulgadas del modelo XR, añade nuevos colores en su exterior y gana una doble cámara en su parte posterior.

Gracias a un segundo objetivo ultra gran angular, este nuevo iPhone permite reencuadrar y cambiar la perspectiva después de haber hecho la foto.

Entre otras características incluye una modalidad de noche como el que incorporan los Google Pixel y otros terminales Android que en los últimos dos años han desplazado a los iPhone de los primeros lugares en las pruebas de calidad de las cámaras de celulares.

Los modelos Pro, una etiqueta utilizada por primera vez por Apple, fueron destacados en la presentación por la eficiencia energética del nuevo procesador A13 Bionic, junto con mejoras en diferentes aspectos del software y el hardware.

La serie 5 del Apple Watch

Apple también dio a conocer una nueva versión de su smartwatch, que por primera vez incluye una pantalla "siempre encendida".

La serie 5 ajusta la frecuencia con que se actualiza la pantalla, llegando hasta un cuadro por segundo y prometiendo la misma duración de 18 horas de la batería de la versión anterior.

La nueva pantalla estará constantemente encendida y adaptándose a la luz ambiente gracias a la tecnología LTPO (que permite un ahorro considerable en la batería del reloj), sin necesitad de tener que mover y elevar la muñeca (o tocar la pantalla) para activarla.

El reloj incorpora también brújula, nuevas funciones de seguridad y nuevos materiales, como titanio gris y cerámica blanca.

Su nuevo sistema operativo alertará a los propietarios cuando el ruido cercano aumenta a niveles riesgosos y agrega un seguimiento del ciclo menstrual.

"Me encanta hacia donde se dirige Apple estratégicamente con sus capacidades de salud y seguridad, pero me decepcionó no ver algo relacionado con el sueño", comentó el analista Patrick Moorhead.

Actualmente Apple concentra el 49% del mercado global de los relojes inteligentes, según la firma de investigación IDC.

