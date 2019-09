View this post on Instagram

Un contraste de alegría y sabor🕺🏿🎭🎉 @carnavalbaq @barranquillacpt - El son de negro se ve obligado a despojarse de sus penas y tristezas, para si personificar la fiesta más importante de Colombia. Propios y visitantes manifiestan su agrado al ver éste disfraz.