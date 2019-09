Derechos de autor de la imagen Hannah Adams Image caption Hannah cree que buena parte del acoso online que sufrió siendo adolescente se debió a su cabello pelirrojo.

"Había comentarios de personas diciéndome que me suicidara, diciendo que debería matarme de hambre".

Hannah Adams, una joven británica de 17 años, dice que "no tenía escapatoria" del acoso online cuando estudiaba en secundaria.

Ella es una de las participantes de Odd One Out, el nuevo documental de la cantante británica Jesy Nelson, quien también reconoció haber sufrido amenazas e intimidación a través de las redes sociales.

El abuso sufrido hizo que Hannah "sintiera odio de sí misma" y que pensara todo era "oscuro" a su alrededor, pero finalmente encontró formas de hacerle frente.

Hannah habló en Radio 1 Newsbeat de la BBC sobre lo que las personas pueden hacer cuando, al igual que ella y Jesy, se enfrentan al bullying o acoso en línea. Estos son algunos de sus consejos.

1. "No te lo quedes para ti"

"Eso es lo peor que he hecho. Contárselo a la gente es tan importante... No te lo quedes para ti".

Hannah dice que confiar en su madre "realmente le ayudó" y le permitió obtener el apoyo que necesitaba, incluido el asesoramiento. También le ayudaron los grupos de apoyo.

Image caption Hannah, a la izquierda, apareció en el documental de la cantante británica Jesy Nelson, quien también fue víctima del acoso online.

Así se sintió "menos sola y aislada", y la inspiró a crear su propio grupo de ayuda para otros en su misma situación.

"Te hace darte cuenta de que no estás solo", recuerda la joven.

"Eso es algo de lo que me di cuenta hablando con Jesy (la cantante que protagoniza el documental): pertenecemos a mundos completamente diferentes, pero todos podemos pasar por algo así".

Agrega que la terapia grupal fue "increíble" y "una muy buena manera de expresar cómo te sientes".

2. Mantente seguro 'online'

Según Hannah, aprender a mantenerse seguro mientras se navega por internet es "muy importante".

"Se trata de cosas simples como bloquear y denunciar comentarios, y darse cuenta de lo que sucede cuando reportas cosas".

Hannah dice que antes "no tenía idea" de lo que pasaba cuando denunciaba algo.

"Pensé que solo le llegaba a un robot, pero es mucho más que eso".

Si bien existen sistemas automatizados, las diferentes plataformas online también tienen personas que revisan las quejas recibidas.

3. "Están buscando una reacción"

Hannah cree que parte de la razón por la que era acosada es por ser pelirroja.

"Al principio yo les decía: 'Por favor, para. ¿Por qué me estás tratando así?' y me enfadaba con ellos", recuerda.

"Pero me di cuenta de que lo que buscan es atención. Cuanto menos caso les hacía, menos me molestaban".

Hannah dice que aprendió que no responder al abuso es el camino a seguir.

Derechos de autor de la imagen Hannah Adams Image caption Hannah es ahora la embajadora contra el bullying de una organización sin ánimo de lucro en Reino Unido.

Pero asegura que debes conservar pruebas de lo que sucedió. "Tomé capturas de pantalla de lo que estaba pasando", dice .

"Pero nunca las miré realmente porque me hacía daño, fue solo para mostrarles a mis profesores y padres".

4. "Mantén tu mente distraída"

Hannah usó "apps" de concienciación, con narraciones "relajantes" y ejercicios de respiración para ayudar a cuidar su salud mental.

"Era una forma de escapar a lo que estaba sucediendo, pero de una manera mucho más sana", dice ella.

"Encuentra una manera para distraer tu mente de lo que realmente está pasando", aconseja.

"No digo que así vaya a desaparecer. Pero no te afecta tanto porque has creado esta vida completamente nueva basada en lo positivo".

Hannah dice que ser parte del documental de Jesy fue muy enriquecedor para ella.

"Ahora me siento aún más inspirada y motivada para ayudar a otras personas".