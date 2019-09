What3words: por qué causa polémica la app que salva vidas con 3 palabras

Derechos de autor de la imagen What3words Image caption What3words divide el mundo en 57 billones de cuadrados de 3x3 metros, a los que asigna una dirección única de tres palabras.

Una mujer rescatada luego de una caída cerca del campamento base del Everest; un viajero de negocios que quedó atrapado en medio de un ataque terrorista en Somalia; un accidente de buceo en las Maldivas. Esos tres rescates se lograron usando tres palabras gracias a una aplicación que ahora se cuestiona.

What3words divide el mundo en cuadrados de 3x3 metros y le da a cada uno de ellos una dirección única de tres palabras para que la gente pueda ser hallada fácilmente en emergencias.

También permite que miles de millones de personas sin una dirección formal tengan acceso a una por primera vez en su vida.

Pero esta startup también está dividiendo la opinión. Entre las historias de rescates hay quienes cuestionan si un sistema de mapeo con servicios públicos del que se depende cada vez más debería estar en las manos de una firma tecnológica.

La empresa, creada en Londres, Reino Unido, por Chris Sheldrick en el año 2013, nació de la frustración de lo difícil que resulta hacer que la gente pueda reunirse en la locación correcta, sobre todo en lugares remotos.

La compañía ha ido fortaleciéndose y ahora la usan 60 servicios de emergencia en Reino Unido.

Esta misma semana anunció nuevas colaboraciones con fabricantes de automóviles en India y China, y con una agencia de viajes.

Pocos dudan de su utilidad en situaciones de emergencia: si no sabes dónde estás exactamente, puedes usar la app para obtener tu localización concreta en tres palabras.

Pero el experto en tecnología Terence Eden publicó una entrada en su blog a principios de este año en la que cuestiona su modelo de negocio.

Tecnología cerrada y "apropiación" cultural

A Eden, quien lleva una década involucrado en el activismo para estándares internacionales de tecnología abierta, le preocupa que la firma tenga un sistema cerrado.

"El algoritmo que se usa para generar las tres palabras es privado. No puedes encontrar tu localización sin pedirle permiso a What3words".

"Si quieres permiso, tienes que aceptar algunos extensos términos y condiciones... y comprender su política de privacidad. ¡Ah! Y una API (interfaz de programación de aplicaciones). Y asegurarte de que no infringes sus patentes".

También cuestiona los méritos culturales de usar palabras en lugar de números generados por las coordenadas del mapa.

"Los números son (en su mayoría) culturalmente neutros. Las palabras no. ¿Es mile.crazy.shade (milla, loco, sombra) un nombre apropiado para un monumento de guerra? ¿Y tribes.hurt.stumpy (tribus, herir, rechoncho) para un templo?"

En respuesta, el fundador de What3words, Chris Sheldrick, le dijo a la BBC: "Creemos que la mejor manera para que What3words sea extendido y adoptado globalmente es operar como un negocio".

"El solo hecho de que sea privado no garantiza el éxito, pero ofrece un vehículo para proporcionar una promoción inicial sustancial para un nuevo estándar".

"Operar como un negocio nos ha permitido mantener nuestro trabajo con socios globales a gran escala, apoyarlos en las etapas de integración y ayudarlos a producir y distribuir materiales para comercializar What3words entre sus amplias bases de consumidores".

La plataforma cuenta con apoyos dentro de los servicios de emergencia de Reino Unido. Esta semana, el inspector Mark Proctor, de la policía de North Yorkshire, en el norte de Inglaterra, habló en su blog sobre sus ventajas.

"Todos los lugares en el mundo tienen ahora una dirección, incluso una tienda de campaña en medio del campo o un foso en (el parque nacional) North York Moors", escribió.

Sin embargo, en una discusión en Twitter sobre el tema otros especialistas en la materia expresaron sus dudas.

Ross Fullerton, director de información del Servicio de Ambulancia de Londres, tuiteó algunas de los suyas, advirtiendo que se trata de su punto de vista, y no los de sus empleadores:

"No maneja situaciones multilingües en absoluto. Hay lenguaje inapropiado para ciertos contextos. Y no cumple con cualquier estándar abierto. No hay mucho totalmente gratis a largo plazo, ¿cuáles son las garantías? Entiendo los beneficios, pero se necesita un equilibrio".

37 lenguajes, sin base de datos

En la misma cadena de mensajes de Twitter, alguien añadió que cada cuadrado usa tres palabras diferentes en uno de los 37 lenguajes que admite la aplicación, lo cual significa que cada cuadrícula tiene, en realidad, 37 direcciones diferentes, y eso podría resultar confuso.

Otros se preguntan qué pasa si la empresa se declara en quiebra, puesto que los detalles no se comparten en una base de datos pública, por lo que todo el sistema podría perderse.

Los sistemas informáticos de los servicios de emergencia —conocidos como CAD (diseño asistido por computadoras)— suelen carecer de la capacidad de encontrar de manera precisa a personas que llaman al número de emergencia (999) y no están seguras de su ubicación.

Pero los avances que se han hecho sobre cómo obtener coordenadas de GPS a partir de celulares para los servicios de emergencia produjeron la Ubicación Móvil Avanzada (AML), que envía de manera silenciosa y automática un SMS con las coordinadas GPS a las autoridades de emergencia.

Está disponible por igual en dispositivos Apple y Android.

El problema emerge con la dificultad de integrar la AML con el CD, por eso los servicios de emergencia están buscando alternativas.

Aunque What3words no cobra a los servicios de emergencia ni a las organizaciones benéficas por usar lo, las empresas que lo hacen para "mejorar la experiencia del cliente" deben obtener licencias para su API y su SDK (kit de desarrollo de software).

Actualmente, cuenta con más de 1.000 socios entre empresas, ONGs e instituciones, incluidas Domino Pizza, AirBnB, Lonely Planet y las Naciones Unidas.

Ford y Mercedes-Benz también usan el sistema para sus vehículos, y la firma china WM Motors y la india Tata Motors acaban de anunciar que lo utilizarán para ayudar a sus conductores en la navegación.

"Muy fácil de usar"

La aplicación tiene muchos defensores.

Traveller Assist, una empresa que proporciona ayuda de emergencia para viajeros en nombre de aseguradoras anunció recientemente su colaboración tras lo que describió como un piloto exitoso.

La prueba incluyó el rescate de una persona que tuvo que ser hospitalizada tras un accidente de buceo en las Maldivas y el de un viajero de negocios secuestrado en Somalia tras la explosión de un carro bomba. El incidente activó su póliza de seguro y solicitó una evacuación, pero él no conocía su ubicación exacta.

Otro de sus clientes, Robert Ward, describió cómo estaba haciendo trekking con su esposa a 4.500 metros de altura en Dingboche, Nepal, de camino al campamento base del Everest.

La mujer se cayó, golpeándose la cabeza y el hombro, y su marido tuvo que llamar al número de emergencias que aparecía en los papeles de su seguro de viaje.

Traveller Assist le envió un mensaje de WhatsApp con un enlace para que se descargara la aplicación, y en menos de dos minutos identificaron su localización y enviaron un helicóptero para transportar a la pareja a un hospital en Katmandú.

"No soy ningún experto en tecnología, pero tras hacer clic en el link que me enviaron, tenía la app al minuto y fue muy fácil de usar", dijo Ward.

"Le digo a todo el que conozco que la descargue porque nunca sabes lo que puede pasar".

