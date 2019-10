Image caption La actriz británica habló con el programa Hardtalk de la BBC.

Conquistó a Estados Unidos con su interpretación en la exitosa serie "The Good Place" y ahora la actriz, activista y modelo británica Jameela Jamil se dedica a poner en evidencia a las celebridades que promueven productos dietéticos a millones de jóvenes usuarios de redes sociales.

Jamil ha hecho abiertas declaraciones sobre su preocupación por el apoyo que algunos famosos dan a productos para adelgazar, algunos de los cuales son peligrosos.

Estas celebridades, dice, "tienen carta blanca para vender cualquier cosa que quieran a los jóvenes impresionables".

La actriz ha estado haciendo campaña por los efectos negativos que tienen en los jóvenes los anuncios de productos dietéticos en redes sociales.

Image caption Jamil le dijo a la presentadora de la BBC Zeinab Badawi que ella misma fue víctima de "consejos tóxicos" de celebridades cuando era adolescente lo que la llevó a sufrir anorexia durante varios años.

"Consejos tóxicos"

Jameela Jamil habló con el programa Hardtalk de la BBC, y tal como le dijo a la presentadora Zeinab Badawi, ella misma fue víctima de esos "consejos tóxicos" de celebridades cuando era adolescente, lo que la llevó a sufrir anorexia durante varios años.

"La era en la que crecí (los 1990s) fue la era en que los adultos usaba palabras como "heroin chic" (un estilo de moda caracterizado por modelos extremadamente delgadas y pálidas) como si este estilo fuera algo lujoso a lo que deberías aspirar en tu vida", cuenta Jamil.

"Esto cuando en el mundo real había gente que estaba realmente muriéndose de hambre... estábamos emulando ese estilo y forzando a las mujeres a morirse de hambre hasta el punto de que difícilmente podían funcionar. Y eso era considerado glamoroso y normal".

"Yo crecí en esa época. En la que era normal que en cada una de sus entrevistas las actrices más famosas del momento dieran consejos para perder peso".

"Y así, yo empecé a consumir todos los productos dietéticos. Consumía toda la retórica sobre dietas mucha de la cual era sumamente tóxico y crecí rodeada de malos modelos y eso es lo que me ha impulsado a reescribir esta narrativa".

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Jamil se convirtió en modelo cuando tenía 15 años.

Anorexia

Esto, cuenta Jamil, la llevó a sufrir anorexia entre los 14 y 17 años, una época, dice, en la que nunca consumió una comida completa.

Pero durante esa época ella misma se convirtió en modelo. ¿No es una paradoja que ahora esté intentando luchar contra esa industria a la que ella perteneció?

"No, no lo es. Me convertí en modelo a los 15 años porque era una niña y no sabía lo que era eso y porque estaba deliberadamente matándome de hambre y pensaba que eso era algo 'cool'", asegura Jameela Jamil.

"Pero cuando cumplí 19 salí de eso y me di cuenta de que casi muero de anorexia y todo por esa industria de la moda a la que quería pertenecer. Entonces quise cambiar la narrativa de la industria de la moda y sabía que la única forma de hacerlo era desde adentro y me convertí en buscadora de modelos esperando encontrar chicas de tallas grandes para que entraran al mundo de la moda".

Y agrega: "Todo lo que he hecho ha sido con la intención de 'un caballo de Troya', por eso es que ahora estoy en Hollywood. Estoy aquí para lograr mi objetivo en lo que se refiere a activismo".

Ese activismo incluye luchar contra la cultura de las dietas y las ideas preconcebidas sobre la imagen corporal.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Jamil ha criticado duramente a las hermanas Kardashian.

Críticas a las Kardashian

Jamil ha criticado duramente a las hermanas Kardashian, en especial a Khloe Kardashian por promocionar productos para adelgazar.

En sus comentarios ha usado un lenguaje fuerte contra ellas. Por ejemplo, ha dicho que "sus bolsillos están llenos de sangre y diarrea de niñas adolescentes".

¿Por qué se ha enemistado tanto con las Kardashian?

"Estamos viviendo en estos tiempos extraños en los que las celebridades tienen carta blanca para vender todo lo que quieran y como quieran a jóvenes impresionables" afirma Jamil.

"No hay regulaciones, no hay implicaciones legales contra lo que hacen. Están vendiendo productos tóxicos que a menudo son laxantes y no declaran que son laxantes".

"Por alguna razón se les permite colgar fotografías fuertemente retocadas en Photoshop y mienten y pretenden que toman esa bebida, batido o comen la paleta o la banana mágica o cualquier cosa que estén vendiendo, y se les permite salirse con la suya", dice la actriz.

Ante las críticas Kim Kardashian dijo: "Vas a tener una respuesta negativa por casi todo así que mientras te guste o creas en ello o valga la pena financieramente, debes de tomar una decisión, siempre y cuando estés bien con ella".

Pero tal como señala Jamil, "yo no estaría aquí ahora si no hubiera hecho un ruido enorme hablando de estas cosas y, a veces, hay que usar una cultura de choque para hablar de lo que piensas... y lo que quiero decir es que las jóvenes deben despertar y darse cuenta de lo que les están diciendo".

Como resultado del trabajo de Jamil y de varias organizaciones, Instagram ha establecido restricciones sobre las publicaciones que promueven dietas y cirugías cosméticas en la red social.

