La verdad escondida del uso (y abuso) de drogas en el mundo antiguo que la ciencia está revelando

Este bajo relieve del palacio de Sargon II en Dur Sharrukin, Asiria (actual Jorsabad, Iraq), c. 716-713 a. C., es conocido como "Genio con flor de amapola", por lo que lleva en la mano izquierda. No obstante, hay quienes niegan que haya evidencia suficiente para afirmar nada respecto a uso de drogas en Asiria y señalan que en este caso lo que el genio tiene en su mano pueden ser granadas.