La estudiante japonesa que sacó un sobresaliente por escribir un ensayo con tinta invisible

Image caption Eimi Haga se interesó por el mundo de los ninjas viendo una serie de animación japonesa: "Nintama Rantaro".

Cuando Eimi Haga le entregó a su profesor de historia ninja la tarea que le había mandado le dejó sin palabras: era un papel en blanco, sin nada escrito en él... al menos a primera vista.

Sin embargo, la joven estudiante japonesa sacó un sobresaliente gracias a su creatividad y a su agudeza mental.

En realidad, aquel trabajo no estaba en blanco; había sido escrito con tinta invisible.

¿Cómo lo hizo?

Eimi Haga, de 19 años, aplicó una técnica ninja llamada "aburidashi".

Se trata de una técnica que permite escribir con una tinta que se hace visible cuando se le aplica calor.

Para lograrlo estuvo horas remojando, triturando y exprimiendofrijoles de soja, que se emplean para crear esa tinta.

Después de concentrarse durante dos horas y pensar bien lo que iba a escribir, dibujó las letras sobre un "washi" (un papel tradicional japonés), con ayuda de un pincel fino.

Una vez que las palabras se secaron, se volvieron invisibles.

Pero para asegurarse de que su profesor no tiraba el ensayo a la papelera, le dejó una nota -esta vez en tinta visible- dándole la pista que necesitaba: "calienta el papel".

Image caption Las letras comenzaron a "aparecer" cuando el profesor de Eimi les aplicó calor, como puede verse en la imagen.

Las palabras fueron apareciendo a medida que el profesor calentaba el papel sobre su estufa de gas.

"Fue algo que aprendí de un libro cuando era pequeña", le contó Eimi a la BBC. "¡Solo esperaba que a nadie más se le ocurriera la misma idea!".

"Cuando el profesor dijo en clase que valoraría mucho la creatividad, decidí que haría que mi ensayo sobresaliera de los demás", explica.

"Lo pensé durante un rato y se me ocurrió la idea del 'aburidashi'".

Eimi Haga comenzó a interesarse por el mundo ninja a raíz de una serie de animación japonesa que se llama Nintama Rantaro y que solía ver en la televisión cuando era pequeña.

Tras inscribirse en la Universidad de Mie, en la ciudad de Tsu, la estudiante de primer año tomó una clase de historia ninja y su profesor le pidió que escribiera un ensayo sobre su visita al Museo Ninja de Iga-Ryū, una de las más conocidas escuelas ninjas de Japón.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Los ninjas eran guerreros que practicaban el ninjutsu, un arte marcial independiente.

¿Quiénes son los ninjas?

Los ninjas practican ninjutsu, el arte marcial japonés de la guerrilla.

La tradición ninja se remonta a cientos de años, a la era feudal de Japón.

Los ninjas eran expertos en espionaje y estrategia.

Se popularizaron en películas y series norteamericanas, como Enter the Ninja, pero ese retrato de ellos puede ser erróneo.

Fuente: Museo Ninja de Igaryu

Más estilo que sustancia

El profesor de Eimi, Yuji Yamada, le dijo a la BBC que se quedó "sorprendido" cuando vio el ensayo.

"Había visto muchos textos escritos en código, pero nunca uno en aburidashi", explicó.

"A decir verdad, tuve alguna duda de si las letras se verían claramente. Pero cuando efectivamente calenté el papel sobre la estufa en mi casa, las palabras aparecieron muy claras y pensé: '¡Bien hecho!'"

"No dudé en darle al trabajo la máxima puntuación, pese a que no lo leí hasta el final porque pensé en no calentar algunas partes del papel en caso de que los medios se interesaran por esto... y saqué una foto".

En cuanto al ensayo en cuestión, la propia Eimi dijo que tenía más estilo que sustancia.

"Estaba segura de que el profesor reconocería al menos mis esfuerzos por hacer un ensayo creativo", explicó.

"Por eso no me preocupaba realmente sacar una mala nota por mi ensayo, aunque el contenido en sí no fuera tan especial".

Esta nota contó con la colaboración del reportero de la BBC Hideharu Tamura desde Tokio, Japón.

