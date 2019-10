Angelina Jolie: "las mujeres fuertes aprenden de los hombres que les rodean"

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Angelina Jolie, estuvo en el estreno de su nueva película Maléfica: Dueña del Mal, en Londres.

Angelina Jolie defendió el papel que los hombres pueden desempeñar en la formación de las personalidades de niñas jóvenes.

La actriz, que protagoniza la nueva película Maléfica: Dueña del Mal, también dijo que los personajes femeninos en el cine no tienen que ser interpretados como físicamente poderosos para ser considerados fuertes.

"Pienso que muchas veces, cuando se cuenta una historia que dice 'esta es una mujer fuerte', también tiene que doblegar al hombre, ser como el hombre o de alguna manera prescindir de él", expresó Jolie a los periodistas durante el lanzamiento de la película.

En referencia a su propio personaje en el filme y la princesa Aurora, interpretada por Elle Fanning, Jolie dijo: "Ambas necesitamos y amamos y aprendemos de los hombres".

"Así que creo que eso también es un mensaje importante para las niñas jóvenes, que encuentren su propia fortaleza, pero que respeten y aprendan de los hombres en su entorno".

"En la película tenemos mujeres fuertes, pero el personaje malo y que hay que eliminar también es una mujer. Mostramos tipos de mujeres muy diversas entre nuestros personajes, pero también tenemos hombres extraordinarios en la cinta y realmente quiero resaltar ese aspecto".

Maléfica: Dueña del Mal, la secuela de la película Maléfica de 2014, tiene programado su estreno en las salas a mediados de octubre.

Su elenco incluye a los actores Ed Skrein, Chiwetel Ejiofor y Michelle Pfeiffer.

Derechos de autor de la imagen Disney Image caption Elle Fanning y Michelle Pfeiffer también tienen un papel estelar en la película, que es la secuela de Maléfica, de 2014.

Fanning, que repite el papel de la princesa Aurora en esta segunda producción, replicó los comentarios de Jolie diciendo que la fortaleza de su personaje no es necesariamente física, contrario a muchas princesas que aparecen en películas infantiles.

"La fortaleza de Aurora es su bondad y se mantiene fiel consigo misma, que es algo que quise mantener en la filmación. Ella es delicada y femenina y aspira a ser una esposa y tener hijos. Y eso es algo bello y fuerte que no se representa mucho en las pantallas".

"Muchas princesas dicen: '¡Vamos a hacerla una princesa fuerte! y ¡la haremos resistente, así que la haremos pelear!" pero, ¿es eso lo que significa ser una mujer? ¿Será que tenemos que tener una espada y armadura y salir a pelear? Aurora puede hacer eso de una manera diferente, en un vestido rosa y manteniendo su suavidad y vulnerabilidades. Eso es hermoso", dijo Fanning.

"Cómo usar ese poder"

Muchas mujeres protagonistas en películas infantiles se centran en la fuerza física del personaje. Por ejemplo, La Mujer Maravilla, o Mérida, la protagonista del filme animado Brave, de Disney.

De hecho, uno de los personajes más famosos de Jolie es el de la aventurera Lara Croft, se la saga Tomb Raider.

Según explicó Fanning, en el argumento de la secuela de Maléfica "han pasado cinco años de su vida (Aurora), y ahora es reina de los moros. Tiene una nueva responsabiliad e intenta comprender quién es como líder y cómo usar ese pode".

La trama de la historia coloca a la Maléfica de Jolie en un conflicto entre sus instintos maternales hacia Aurora y la competencia que enfrenta con la vecina reina Ingrith (interpretada por Michelle Pfeiffer).

Derechos de autor de la imagen Disney Image caption La Maléfica de Angelina Jolie vive inmersa en un conflicto maternal.

La reina Ingrith provoca una ruptura entre Maléfica y Aurora cuando su hijo, el príncipe Phillip, propone matrimonio a la princesa. Ingrith planea usar el matrimonio para dividir a los humanos y las hadas, y queda en manos de Maléfica frenar la inminente guerra.

Las reseñas oficiales todavía se encuentran embargadas, aunque los críticos que asistieron al preestreno del filme han podido compartir sus primeras impresiones en Twitter.

"Maléfica: Dueña del Mal es como Los Piratas del Caribe; muchas complicaciones y artilugios, pero tiene la presencia de estrellas", opinó Courtney Howard, que escribe crítica de cine para las publicaciones Variety y Awards Circuit. "Angelina Jolie, Michelle Pfeiffer y Ella Fanning son una santa trinidad con narrativas irregulares".

Scott Menzel, editor de We Live Entertainment, describió la película como "una secuela visualmente espectacular que comprueba una vez más que Angelina Jolie nació para interpretar la protagonista. Es un cuento de hadas moderno donde mujeres intensas se apoderan el escenario. Las secuencias de batallas son épicas y el vestuario es impresionante".

"El enfrentamiento insolente entre Angelina Jolie y Michelle Pfeiffer en Maléfica: Dueña del Mal es tan bueno como se podría esperar", consideró Digital Spy. "La película necesita más de eso, pero sigue siendo visualmente audaz, divertida y una secuela superior".

Derechos de autor de la imagen PA Media Image caption Tanto Elle Fanning como Angelina sostienen que la fuerza física no es lo que debería representar la fortaleza de los personajes femeninos.

Fanning afirmó: "Definitivamente sentí verdadera responsabilidad en hacer la segunda película, la cinta inicial fue la primera película de esa escala que jamás había hecho y muchos chicos la vieron; especialmente la niñas que se me acercaban y me miraban con si fuera el personaje".

"Entonces, teniendo en cuenta que haríamos la secuela, seguro que sentí una responsabilidad hacia esas niñas al tener la oportunidad de mostrar a Aurora como una mujer joven haciéndose mayor. Obviamente, en la primera película tenía 14 años en ese entonces.

"Nosotras tres (Fanning, Jolie y Pfeiffer) estuvimos desde el principio y nuestras relaciones han cambiado y evolucionado. Ahora tengo 21 años, así que ya no era la chiquita del set. Realmente sentí que me habían aceptado de alguna manera. Especialmente Michelle y Angelina. Sentí como si me hubieran incluido como una de sus pares".

Por su parte, Jolie señala que esas películas han llegado a reflejar el ciclo de vida de una mujer, aunque no fue necesariamente la intención de la primera cinta en un principio.

"Uno de los aspectos interesantes es que, sin darnos cuenta, hemos ilustrado los episodios en la evolución de una mujer", señaló. "Su nacimiento, bautizo, el ser una niña pequeña, adolescente, hasta ahora que se convierte en esposa. La saga muestra otras cosas, pero también el crecimiento y desarrollo de una mujer".

