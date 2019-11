Tus fotos en la noche y un nuevo reto fotográfico para ti

Derechos de autor de la imagen Jorge Estrella Image caption Jorge Estrella tomó esta foto 360 de la Virgen de El Panecillo de Quito con un dron.

Esta semana quisimos dar un paseo nocturno a través de las fotos de nuestros lectores.

Y es que la noche es una fuente de inspiración fotográfica.

Nos llegaron imágenes de varios rincones de América Latina reflejando la belleza de los cielos estrellados de los nevados de Colombia, y también la celeridad y el tráfico de Buenos Aires, El Salvador o Quito.

La que encabeza esta nota fue tomada en Ecuador por Jorge Estrella.

"La virgen de El Panecillo es un lugar icónico de Quito", nos cuenta. "No solo se caracteriza por mostrar toda la ciudad, si no también por ser una de las pocas vírgenes caracterizadas con alas. Esta foto fue tomada mientras empezaba a llover. Casi pierdo mi dron al hacerlo, pero es sin duda una de las mejores fotos que he tomado".

También a través del enlace Yesenia Cruz Mora nos envió una imagen nocturna de ensueño tomada en Islandia: "Después de casi tres días recorriendo Islandia, en una campervan con mi novio y su amigo en busca de una aurora boreal, !lo conseguimos! Ese día lloramos de la felicidad, habíamos atravesado muchas aventuras para llegar allí, fue increíble".

Derechos de autor de la imagen Yesenia Cruz Mora Image caption Esta aurora boreal en Islandia es una imagen de ensueño...

Fabrizzio Garcia nos compartió estas dos instantáneas: una del toro de fuego en San Sebastián de los Reyes, Madrid (España) y otra en un puente de Nueva York (EE.UU.), "la ciudad que nunca duerme, en la que te puedes perder hasta que salga el sol y no te vas aburrir", asegura.

Desde Colombia, Jonhatan BS publicó esta colorida imagen del parque de diversiones Salitre Mágico, en Bogotá.

También desde Colombia -pero en un lugar mucho más tranquilo- nos llegó una linda imagen de Julián Peña López, quien nos contó que tomo la instantánea en una noche de camping en el Nevado del Ruiz. "Mi novia y yo observábamos la Constelación de Scorpio en su plenitud", recuerda.

Derechos de autor de la imagen Julián Peña López Image caption El Nevado del Ruiz, en Colombia, es el más septentrional de los volcanes activos del cinturón volcánico de los Andes.

Del cinturón volcánico de los Andes viajamos a otro cielo estrellado en Costa Rica con una imagen que nos envía Cristofer Mora: "La fotografía fue tomada en Garden House Observatory, en el interior de las montañas de Costa Rica, justo a los pies del punto más alto del país, el Cerro Chirripó".

Derechos de autor de la imagen Cristofer Mora Image caption ¿Cuántas estrellas puedes contar?

Seguimos este recorrido visual hacia el distrito de Santiago de Surco, Lima (Perú), en donde Juan Carlos tomó esta inquietante fotografía a la que tituló "uno más entre la multitud".

Y seguimos el paseo nocturno con otra imagen muy original, tomada por Nicolás D. Herrera Díez, un fotógrafo aficionado, en San Vicente, Antioquia, Colombia. La llamó "bajo la sombra".

No podía faltar en esta galería de la noche una foto del Día de Muertos.

"La muerte es el único enigma que todos queremos seguir desconociendo", nos dice su autor, Raúl Moreno.

Nuestro paseo nocturno acaba con otra foto de México.

"Es curioso pensar que la noche comienza con la ausencia del sol y termina con la presencia de él", reflexiona Luis Manuel Texis desde Teolocholco.

Derechos de autor de la imagen Luis Manuel Texis Image caption El sol se despide... y nosotros también.

Una imagen en la que el sol parece ocultarse y jugar al escondite... y que nos lleva al próximo desafío semanal: #EsconditeBBC.

Te dejamos estas fotos de la galería de BBC News en inglés para que te inspires:

Derechos de autor de la imagen Trevor Bass Image caption Trevor Bass: "Las vacas estaban indecisas: querían esconderse pero también seguir echándonos el ojo".

Derechos de autor de la imagen Tracey Reid Image caption Tracey Reid: "Te espío con mis ojos"

Derechos de autor de la imagen Guy Shepherd Image caption Y terminamos con esta divertida foto que tomó Guy Shepherd.

