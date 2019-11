Si estás drogada y te roban, es robo.

Si estás drogada y te matan, asesinato.

Si estás drogada y te violan, es una oportunidad más del Estado de derecho de avergonzarnos manteniendo que, como no podías decir nada, no dijiste que no. #noesabusoesviolaciónhttps://t.co/n6pXbgX1Ao