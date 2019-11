Tus escondites favoritos en imágenes y un nuevo reto fotográfico para ti

View this post on Instagram

¿También tú me vas a abandonar? ¿También tú, alma, me traicionas? ¿También tú te me mueres, te me escapas tras frívolos deseos? ¿También tú envejeces, te me escondes, te me alejas en el tiempo? Entonces, ¿quién queda aquí? ¿De quién son estos ojos que ven como te vas? ¿De quién son estas lágrimas? ¿Quién soy yo? ¿Quién está aquí? ¿Quién soy yo? ¡Socorro! . J.J.Martínez