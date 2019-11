“Mi familia pensaba que mi cáncer era contagioso”

Derechos de autor de la imagen Saj Dar Image caption Saj Dar asegura que sus familiares la evitaban por tener cáncer.

Saj Dar estaba embarazada de su primer hijo cuando, al pasarse la mano por el seno derecho, sintió un bulto.

Ella ya sabía lo que significada ese tejido endurecido. Y sabía que no podía tardar en hacerse las pruebas.

Pero el miedo a ser tratada "como una leprosa" por su comunidad paquistaní en Slough, la ciudad al sur de Inglaterra en la que vive, le pudo.

Durante semanas, se obligó a sí misma a no pensar en ello y rechazó ir a hacerse un examen médico.

Fue gracias a su madre, quien le reservó una cita con el médico de cabecera, que la mujer de 32 años se hizo pruebas y le dijeron que no solo tenía un bulto cancerígeno, sino tres.

Le aconsejaron que interrumpiera su embarazo por los efectos del invasivo tratamiento al que debía someterse, pero ella no quiso. Una semana después del diagnóstico tuvo un aborto espontáneo.

Diez años después, Darr recuerda algunos detalles. Como el día que le dieron un plato desechable en una reunión familiar debido al temor del anfitrión de que el cáncer "se contagiara".

"Sabes que en el fondo solo están pensando: 'No podemos usar los mismos platos que ella'", le cuenta a la BBC.

"Te sientes como una extraña. Había una sala llena de gente, pero yo me sentía como si estuviera sola".

En otra ocasión, Dar escuchó a uno de sus familiares en la cocina diciendo: 'Asegúrate de lavar los vasos bien'".

Ella cree que el estigma se debe a la falta de educación, y le preocupa que aunque la generación más joven esté mejor informada, muchos puedan haber sido condicionados por los más mayores.

Dar estuvo casada con su esposo desde 1999 y, habiendo roto la tradición al rechazar un matrimonio de conveniencia en nombre del amor, pensó que estaría con él "para siempre".

Sin embargo, ella cree que el diagnóstico del cáncer también contribuyó al "declive" de su relación.

"Estábamos viviendo juntos, pero no como marido y mujer", dice Dar.

Su caso no es único.

La detección temprana de un cáncer puede jugar un papel vital antes de que sea demasiado tarde, pero estadísticas de la organización benéfica británica Macmillan -que apoya a personas que sufren esta enfermedad- muestran que suele ser menor entre la población asiática y negra que entre la blanca.

La organización culpa de ella a la falta de conversación sobre el cáncer, barreras idiomáticas y "sensibilidades culturales".

"¿Maldita?"

Anisha Vanmali, de Leicester, otra ciudad inglesa, tiene cáncer terminal.

"Siento que mucha gente no se me quiere acercar", dice ella, quien tiene un hijo y ha sido apoyada por la organización Breast Cancer Now, que ayuda a personas con cáncer de mama.

"Me doy cuenta de que la gente susurra y cuando les miro se alejan. Me pasa todo el tiempo".

"El karma es algo enorme, y siempre me hicieron sentir como si yo hubiera hecho algo para estar en esta situación".

"Tengo familia que uno pensaría que al menos le enviarían un mensaje diciendo: '¿Cómo estás?' Llevo años sin saber de ellos".

"Sin duda, la comunidad asiática cree que no pueden tener cáncer, pero ese no es el caso, lamentablemente".

En Inglaterra, el diagnóstico tardío de cáncer de mama es más habitual entre población negra africana (25%) y negra caribeña (22%) que blanca (13%), según datos de 2016 de Public Health England, una agencia ejecutiva del Departamento de Salud y Asistencia Social en Reino Unido.

Y Macmillan señala que:

La gente de raza negra tiene casi el doble de probabilidades que los blancos de desarrollar cáncer de estómago .

que los blancos de desarrollar . Los hombres negros tienen tres veces más de posibilidades de desarrollar cáncer de próstata que los blancos.

de posibilidades de desarrollar que los blancos. Los asiáticos, tres veces más de desarrollar cáncer de hígado .

. Las mujeres negras y asiáticas de 65 años o más están en un alto riesgo de padecer cáncer de cuello uterino.

La enfermedad afecta a personas de múltiples partes del mundo y los organismos internacionales tratan de concienciar sobre la importancia de las pruebas.

La Organización Mundial de la Salud dice en su sitio web que "el diagnóstico temprano del cáncer salva vidas y reduce los costos de tratamiento".

"Todos los países pueden adoptar medidas para mejorar el diagnóstico temprano del cáncer", asegura el organismo.

Falta de diversidad

La directora de BME Cancer Communities (BCC), Rose Thompson, es también una paciente de cáncer que perdió a su madre, a su gemela y a su hermana menor por el cáncer de mama.

Es una radióloga con bastante experiencia, y en una de sus consultas un hombre le dijo que pensaba que su esposa podía infectarle "si tenía un resfriado y estornudaba".

"Thompson dice que la concienciación ha mejorado con los años, pero todavía persisten muchos mitos sobre el cáncer "en ciertas comunidades cerradas en las que la gente no tiene acceso a información".

Y la falta de sensibilidad por parte de la comunidad médica no ayuda.

Ella lo experimentó en primera persona. Tras su mastectomía, le ofrecieron una prótesis rosa en lugar de blanca.

"Si fueras una persona blanca con una pierna negra, ¿cómo te sentirías?", dice ella.

La activista, que reside en Nottingham, en la parte central de Inglaterra, dice que en muchas organizaciones y empresas de salud hay una "falta de diversidad".

"Hasta que haya gente que verdaderamente valore la diversidad en toda la organización de manera sostenible, seguirá ocurriendo", insiste.

"Se necesitan desarrollar políticas y procesos en servicios sanitarios".

