Image caption Apple prohibió Like Patrol, una app inventada por un mexicano, por usar datos que considera privados.

Apple ha retirado de su tienda en línea una aplicación hecha en México que monitorea actividades de usuarios de Instagram haciendo un recuento de los likesa ciertos perfiles y "comportamientos de flirteo".

Like Patrol (que podría traducirse como "patrulla de 'me gustas'") funciona cobrando una tasa a sus usuarios por notificarles sobre las publicaciones a las que les dan like ("me gusta") sus contactos en la red social. También les dice a quién siguieron recientemente.

El veto de Apple se produce un mes después de que Instagram tratara de forzar el cierre de la aplicación tras acusarla de usar datos privados sin el consentimiento de sus usuarios.

Su creador, Sergio Luis Quintero, un desarrollador que vive en México, insiste en que la app se limita al uso de datos públicos.

Quintero le dijo a la BBC que quiere desafiar la prohibición de Apple.

"Planeamos apelar la decisión en los próximos días", declaró.

También le dijo que tiene la intención de hacer que el código de Like Patrol sea abierto para que otros puedan reproducir su funcionamiento.

Like Patrol nunca fue ofrecida en Google Play, solo en la tienda de Apple.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Instagram considera que la aplicación viola sus normas, pero hasta hace poco permitía a sus usuarios "espiar" a través de su pestaña "Siguiendo".

La noticia sobre la eliminación de la app salió a la luz este lunes en el sitio tecnológico CNET.

"Creemos firmemente que nuestra aplicación no viola las políticas de Apple", le dijo Quintero a ese medio a través de un email.

"Lujuria" y "flirteo"

"Si el funcionamiento de nuestra aplicación infringió algunas políticas, entonces Instagram hizo lo mismo entre 2011 y 2019 con la pestaña 'Siguiendo'. ¿Por qué no la eliminaron?", preguntó el desarrollador mexicano.

La red social anunció a principios de octubre que eliminará esa función, pues, efectivamente, permitía ver lo que hacen los contactos de sus usuarios en la plataforma.

La eliminación se produjo luego de que varios usuarios se mostraran "sorprendidos" al descubrir que sus actividades estaban siendo monitoreadas a través de esa opción. Muchos se sintieron espiados.

Quintero describió su aplicación como una versión "con esteroides" de la pestaña Siguiendo de Instagram.

"Creamos Like Patrol para ayudar a exponer lo que creemos que son comportamientos negativos en Instagram", declaró el mexicano.

Entre otras cosas, dijo que su app ofrece lo siguiente:

Una forma de exponer el "comportamiento lujurioso" mediante el seguimiento de todos los likes que un usuario al que sigues dio a fotos y videos.

mediante el seguimiento de todos los que un usuario al que sigues dio a fotos y videos. Un medio para identificar el "flirteo" , al proporcionar una lista de cuáles de tus amigos interactuaron más entre ellos con comentarios y likes .

al proporcionar una lista de cuáles de tus amigos interactuaron más entre ellos con comentarios y Una manera de controlar tus propios objetivos de popularidad identificando qué usuarios recibieron likes en sus publicaciones de manera más frecuente en los últimos días.

El servicio resultó muy popular entre algunos usuarios.

Derechos de autor de la imagen Like Patrol Image caption Like Patrol permite a sus miembros vigilar la actividad de sus "amigos" en Instagram y ver a quién le dan "like".

"Gran herramienta para controlar a mis adolescentes... sin que ellos piensen que estoy siendo fisgón", se lee en un comentario en la Apple Store, tienda en línea donde podía comprarse la aplicación.

Sin embargo, varios blogs tecnológicos denunciaron que fomentaba comportamientos de acoso.

"Ayuda a acosar"

"Apps como Like Patrol representan una de las maneras en que la tecnología ayuda a la gente a acosar", se lee en el sitio web de la compañía de ciberseguridad Malwarebytes.

De hecho, Instagram coincidió con Apple que el software que usa viola sus políticas.

"Like Patrol estaba recabando información sobre usuarios, así que estamos tomando las medidas apropiadas contra ellos", dijo una vocera de la red social el mes pasado.

Pero Quintero dijo que no acepta las críticas de Instagram, perteneciente a Facebook,

"Hay una fuerte hipocresía en la condena de Facebook hacia nuestra aplicación", le aseguró a la BBC.

Derechos de autor de la imagen Robert Alexander/Getty Images Image caption Algunos especialistas dijeron que la aplicación es intrusiva y fomenta el acoso.

Aps "intrusivas"

"Like Patrol no recoge datos de usuarios de Instagram. Les da una herramienta para reorganizar información que ya estaba disponible para ellos".

"Todo lo que ve el usuario se queda únicamente en su dispositivo. No tenemos un registro, no centralizamos ninguna información. Si el usuario borra la app, cada uno de los datos que pudo ver en Like Patrol se borra".

Pese a que Apple impidió a nuevos usuarios descargar la aplicación, todavía no la borró de los iPhones en los que ya fue descargada.

Por lo tanto, en teoría, Like Patrol puede seguir siendo utilizada por sus miembros actuales.

Algunas críticas fueron muy contundentes.

"Es posible que esta aplicación haya desaparecido, pero sin duda hay muchas más ahí", dijo Lisa Forte, fundadora de la compañía de seguridad cibernética Red Goat Cyber Security, con base en Bristol, Inglaterra.

"Nuestros datos y nuestra privacidad son valiosos. Aplicaciones como esta pueden llegar a ser muy intrusivas".

"Sean muy cuidadosos con las apps que deciden descargar y tengan siempre el celular actualizado".

