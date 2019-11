Derechos de autor de la imagen AFP Image caption La artista chilena Mon Laferte denunció los abusos que se están cometiendo en Chile desde la alfombra roja de los Grammy Latinos que se entregaron este jueves en Las Vegas

Valiente, poderosa, grande, ejemplo de coraje. Las redes sociales se llenaron de comentarios sobre la artista chilena Mon Laferte.

La cantante se convirtió este jueves en protagonista de la alfombra roja de los premios Latin Grammy que se entregan en Las Vegas al protestar con los senos al descubierto contra la represión de los manifestantes en Chile.

"En Chile torturan, violan y matan", se leía en grandes letras mayúsculas escritas sobre la piel de la cantante.

La artista vestía un traje oscuro y, al caminar delante de los fotógrafos, se abrió la parte superior y quedó parcialmente desnuda con un pañuelo verde al cuello, una prenda que se ha convertido en símbolo del movimiento a favor de la legalización del aborto.

Laferte se mantuvo imperturbable ante los periodistas, que tuvieron tiempo de fotografiarla y grabar videos sin que nadie se interpusiera entre la artista y las cámaras.

"Para Chile"

La cantante y compositora chilena, de 36 años, aprovechó la plataforma de los Latin Grammy para llamar la atención internacional sobre la situación en la que se encuentra Chile, país inmerso en una de sus mayores crisis sociales desde la vuelta de la democracia en 1990.

Antes de su aparición en la alfombra roja, en la llamada pregala, Laferte fue galardonada con el premio a mejor álbum de música alternativa por su trabajo "Norma".

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Mon Laferte le dedicó el premio a mejor álbum de música alternativa a Chile y recitó una emotiva décima sobre su país.

En su discurso de agradecimiento, la artista pidió justicia para Chile y reivindicó la lucha de los jóvenes en ese país, que vive multitudinarias manifestaciones desde hace más de un mes contra la desigualdad.

"Esto es para Chile", dijo Laferte sobre el escenario del MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

"Y quiero leer una décima que me pidió una compañera cantora chilena que es La Chinganera a raíz de lo que está pasando en mi país que es Chile", añadió.

"Chile, me dueles por dentro, me sangras por cada vena, me pesa cada cadena que te aprisiona hasta el centro. Chile afuera, Chile adentro. Chile al son de la injusticia, la bota de la milicia, la bala del que no escucha. No detendrán nuestra lucha, hasta que se haga justicia", recitó.

La pregala de los Latin Grammy es una ceremonia no televisada en la que cada año se entregan la gran mayoría de los galardones de la Academia Latina de la Grabación.

Esta pregala tiene lugar justo antes de la gran ceremonia de los Latin Grammy en la que se reparten los premios más mediáticos y que sí es televisada y cuenta además con las actuaciones de grandes estrellas.

La de este jueves es la 20ª edición de los premios Grammy Latinos, que en esta ocasión homenajean al cantante colombiano Juanes como persona del año.

