Con la participación especial de la actriz Jenny Lorenzo, en este video hablamos de espanglish, esa forma de hablar que navega entre el inglés y el español y que es muy popular entre la comunidad hispana de Estados Unidos.

En este país, 40 millones de personas hablan español en casa, más gente que las poblaciones combinadas de Cuba, Ecuador y Bolivia.

La mayoría de los jóvenes habla una modalidad del español muy influenciada por el contacto con el inglés, que muchos llaman espanglish y que puede ir mucho más allá de meter unas palabritas en inglés here and there.

* Estevideo forma parte de la serie "¿Hablas español?", un viaje de BBC Mundo por Estados Unidos para mostrar el poder de nuestro idioma en la era de Trump.

