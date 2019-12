Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Tanni Grey-Thompson dio a luz a su hija Carys en febrero de 2002.

La baronesa Tanni Gray-Thompson tenía 37 semanas de embarazo cuando una mujer se le acercó en Cardiff, Reino Unido.

"Esta mujer me detuvo y me dijo: '¿Cómo te quedaste embarazada?'", recuerda Gray-Thompson.

"Recuerdo gritarle en la calle: 'Tuve sexo. ¿Cómo crees que quedé embarazada?'", recuerda.

"Ella se mostró como: 'Oh, eso es asqueroso'. Y yo le respondí: 'Creo que, de hecho, es bastante guapo'", contestó, en referencia a su pareja.

Gray-Thompson había sido nueve veces medallista de oro paralímpica cuando quedó embarazada de su hija Carys, en 2001. Luego ganó dos medallas de oro más.

La gente luchaba por comprender cómo se adaptaría su cuerpo, y no tenían miedo de decírselo.

"Perdí la cuenta de la cantidad de personas que me preguntaron cómo me quedé embarazada", dice la mujer de 50 años al podcast "Stumps, Wheels and Wobblies", sobre deportes paralímpicos, de la BBC.

"Lo primero que me ofrecieron en mi primer prueba ginecológica fue terminar el embarazo porque la gente decía: 'No deberías tener hijos'", señala.

"Temor de reproducirnos"

Gray-Thompson tiene espina bífida, una afección causada cuando la columna vertebral y la médula espinal de un bebé no se desarrollan adecuadamente en el útero.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Grey-Thompson. es baronesa y ex campeona paralímpica.

"Tuvimos una discusión [con el personal médico] sobre si estaba tratando de tener bebés (...) un individuo tenía puntos de vista bastante complicados sobre la discapacidad, [un temor de] que podríamos reproducirnos", dijo Gray-Thompson.

"Tenía que responder muchas preguntas sobre qué haría si mi hijo o hija es discapacitado", sostiene.

"Dije que me aseguraría de que tuviera una silla realmente genial, ¡no como la horrible silla que tuve hasta los 15 años!"

Uno de cada 1.000 embarazos se ve afectado por problemas en la columna vertebral o en el cerebro.

Un equipo médico del King's College Hospital, en Reino Unido, llevaron a cabo una innovadora cirugía para reparar la columna vertebral de un bebé en el útero a principios de 2019.

Gray-Thompson ha hablado anteriormente sobre la interrupción del embarazo de un bebé discapacitado.

En mayo dijo que sus padres "probablemente habrían terminado el embarazo" si hubieran sabido sobre su discapacidad.

"No todas las personas con discapacidad son inspiradoras"

El término 'porno inspiracional' se acuñó en 2012 para describir la representación de las personas con discapacidad como inspiradoras en función únicamente -o en parte- de su discapacidad.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption "No me levanto todos los días y digo 'Hoy voy a ser inspiradora", dice Gray-Thompson.

La atleta paraolímpica y la periodista de podcast de la BBC Hannah Dines dice que etiquetar a los atletas como "inspiradores" puede ser insultante, y Gray-Thompson está de acuerdo.

"Es casi como si tuvieras que haber pasado algo dramático o traumático para justificar tu posición como atleta discapacitado", opina Gray-Thompson.

"Hay muchos atletas que han pasado por la guerra y han perdido extremidades de maneras realmente horribles", comenta.

"Realmente me molesta si esa historia de fondo es parte de la cobertura deportiva porque envía un mensaje de que tienes que ser inspirador y no todas las personas con discapacidad son inspiradoras", sostiene.

"No me levanto todos los días y digo: 'Hoy voy a ser inspiradora'".

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

Omitir publicación de Youtube número de BBC News Mundo Advertencia: El contenido de sitios externos y terceras partes puede contener publicidad Final de la publicación de Youtube número de BBC News Mundo Derechos de autor de la imagen BBC News Mundo BBC News Mundo

Omitir publicación de Youtube número 2 de BBC News Mundo Advertencia: El contenido de sitios externos y terceras partes puede contener publicidad Final de la publicación de Youtube número 2 de BBC News Mundo Derechos de autor de la imagen BBC News Mundo BBC News Mundo