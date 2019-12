Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Netflix perderá una de sus series más vistas, Friends, a manos de la nueva plataforma HBO Max.

Compras, compras y más compras. Así es cómo el gigante de las telecomunicaciones AT&T se ha convertido en la empresa más endeudada del mundo.

En los dos últimos años, los directivos de la compañía no han dudado en tirar de chequera para crecer y aterrizar en sectores con futuro que van más allá de su negocio de telecomunicaciones básicas.

No es un secreto que hace tiempo que las grandes tecnológicas tienen la industria de los contenidos y el streaming en el punto de mira como el lugar hacia el que diversificar su negocio y con el que atraer mayor audiencia a internet.

Su deuda asciende casi a US$180.000 millones entre distintos vehículos de financiación. La cifra supera ampliamente el PIB de Ecuador y Bolivia combinados.

Derechos de autor de la imagen iStock Image caption DirecTV tiene presencia en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela, así como Brasil y México, a través de SKY.

En 2015 compró al proveedor de televisión por satéliteDirecTV por US$48.500 millones.

Y a mediados de 2018 protagonizó una de las fusiones más grandes de la historia corporativa al hacerse con el grupo de entretenimiento Time Warner por aproximadamente US$86.000 millones.

Solo en México, entre 2014 y 2015 adquirió dos empresas en el país: Iusacell y Nextel, por unos US$4.000 millones.

"AT&T, líder del mercado en casi todos sus negocios, tiene activos valiosos, ingresos predecibles, márgenes saludables y una práctica constante de inversión a largo plazo", elogiaba en un informe la agencia de calificación Moody´s para después recordar que la inmensa deuda supone un riesgo fuerte de cara al futuro.

Nueva plataforma

La esperanza es HBO y el creciente mercado de streaming en el que AT&T quiere posicionarse.

Es con esta plataforma con la que el gigante de las telecomunicaciones quiere entrar en la batalla contra Netflix, Amazon Video, Apple y la nueva oferta de Disney+.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption AT&T ha dicho que invertirá entre US$1.500 millones y US$2.000 millones para desarrollar contenido propio.

Los expertos creen que tras la incorporación de Time Warner bajo su marca, a la estadounidense no le van a faltar armas para atraer suscriptores a sus servicios, en un negocio cada vez más disputado.

Y es que con la compra de Time Warner, AT&T ha incorporado también las cadenas CNN, TNT y TBS además de otras valiosas empresas del mundo del entretenimiento y el estudio de cine Warner Bros que posee franquicias como Harry Potter, las películas de DC Comics o Cartoon Network.

Esto supone horas y horas de contenido que la operadora quiere ofrecer a través de HBO Max, una plataforma que está previsto que sea lanzada en mayo 2020 y que aunará la oferta de entretenimiento de HBO y Turner.

A América Latina y España deberían llegar versiones locales a finales de ese año o principios del siguiente.

Su precio será el más alto entre todos los jugadores del streaming.

Derechos de autor de la imagen Presley Ann Image caption Sesame Street, Cartoon Network y Looney Tunes estarán en la plataforma de HBO Max.

Según NBC News, el servicio debutará con un precio de US$14,95 al mes, lo que podría enfriar el apetito de los consumidores.

El CEO de la compañía, Randall Stephenson, defendió este precio argumentando el amplio catálogo y la calidad de este.

No en vano, HBO y Warner Media cuentan con las seriesThe Big Bang Theory, Game of Thrones, Sesame Street, The Sopranos y Sex and the City.

Además le robará a Netflix una de las series más vistas de su plataforma: Friends, al tiempo que invierte entre US$1.500 millones y US$2.000 millones en producir contenidos propios en los próximos 2 años.

El objetivo es llegar a los 50 millones de suscriptores en 2025.

HBO Max añadirá también la programación de noticias, deportes en vivo y dibujos animados para los niños a través de Cartoon Network y Looney Tunes.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El vehículo que conducía Batman en la saga de películas del héroe del cómic.

En total, HBO Max tendrá 1.800 películas el mismo día de su lanzamiento, es decir unas 10.000 horas de contenido.

En ellas se incluyen las sagas de The Matrix, The Hobbit, The Lord of the Rings y las películas de DC Entertainment como Batman o Superman.

La suscripción básica de Netflix en Estados Unidos es de US$8,99 al mes, el mismo precio que la de Amazon Video.

Disney+ cuesta US$6,99/m, que incluye acceso completo a su catálogo con cuatro pantallas y sin anuncios, mientras que AppleTV cuesta US$4,99/m.

"AT&T necesita encontrar el equilibrio adecuado entre precio y contenido para poder superar a Netflix, Amazon.com, Hulu, Disney y NBCUniversal", explica el analista senior de Bloomberg Intelligence, John Butler.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption ¿Conseguirá AT&T encontrar el equilibrio adecuado entre precio y contenido?

"Antes de su adquisición por AT&T, la filial de HBO de Time Warner tuvo problemas en atraer una audiencia considerable para su app de streaming, HBO Now, lo que sugiere que el servicio no tenía suficiente contenido atractivo", dice.

Pero más allá de los suscriptores, los analistas de Bloomberg Intelligence recuerdan que AT&T usará los datos de sus clientes para colocar publicidad dirigida, un negocio que genera importantes ingresos al año.

Así que, con vencimientos de deuda que rozan los US$9.200 millones en los próximos 12 meses, la compañía tendrá que poner a funcionar todas sus divisiones a pleno rendimiento o, como advierten muchos, vender alguno de sus activos más codiciados.

