Daniel no ha visto a su hija Beatriz en más de tres años. Este verano la joven voló a Moscú para reunirse con su padre, pero no la dejaron ir al centro de detención preventiva por no haber llevado un permiso escrito de su madre. En Rusia, los menores de 16 años no pueden ingresar a la corte sin el permiso por escrito de sus padres.