Golden Globes 2020: estos son los ganadores de la gala que premia lo mejor de la televisión y el cine de Hollywood

Scarlett Johansson está nominada como mejor actriz y Ricky Gervais anima la ceremonia por quinta vez.

La edición 77ª de los Golden Globes arrancó con el clásico sarcasmo picante del comediante británico Ricky Gervais.

"Este ha sido un gran año para películas sobre pedófilos", dijo desafiante, para luego mencionar en la lista a The Two Popes ("Los dos papas"), ante la mirada incómoda del actor Jonathan Pryce, quien interpretó al papa Francisco en el filme.

Los galardones premian lo mejor del cine y la televisión que otorga la selecta Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés).

Las diferentes categorías serán presentadas por aclamados actores, quienes también merecieron nominaciones esta vez, como Rami Malek, Scarlett Johansson, Brad Pitt y Leonardo DiCaprio.

La actriz, comediante y presentadora Ellen Degeneres recibió el premio especial Carol Burnett que premia la excelencia en la televisión.

La entrega se distingue este año por el dominio de la plataforma Netflix como el estudio más nominado en 17 categorías para largometraje y otras 17 en televisión.

Marriage Story ("Historia de un matrimonio"), dirigida por Noah Baumbach, es la más nominada en seis categorías, mientras que The Irishman ("El irlandés"), de Martin Scorsese, compite en cinco.

Una certeza es que el galardón al mejor director no se lo llevará una mujer.

Joaquin Phoenix ha sido aclamado por su papel en "Joker".

Desde el año 2000, los Golden Globes han nominado a más de 100 hombres en esa categoría y solo a cuatro mujeres.

Ante los cuestionamientos por la ausencia de mujeres en la categoría de este año, el presidente de la HFPA, Lorenzo Soria, dijo recientemente en una entrevista: "Lo que pasó es que no votamos con base en el género. Votamos por los filmes".

Los premios son otorgados en 25 categorías, 14 para largometrajes y 11 para televisión.

La gala es considerada como la antesala a los premios Oscar, a celebrarse el próximo mes de febrero.

Estos son los ganadores:

Mejor actor de televisión (musical o comedia)

Ramy Youssef, Ramy

Mejor actor en miniserie o película para TV

Russell Crowe, The Loudest Voice

Mejor actor de reparto en miniserie o película para TV

Stellan Skarsgård, Chernobyl

El actor sueco Stellan Skarsgård ganó como Mejor actor de reparto en una miniserie por su papel en "Chernobyl".

Mejor serie de televisión (drama)

Succession

Mejor actriz de televisión (musical o comedia)

Phoebe Waller-Bridge, Fleabag

Phoebe Waller-Bridge ganó su primer Golden Globe por su interpretación en la serie de su autoría, "Fleabag".

Mejor película de habla no inglesa

Parasite ("Parásito")

Mejor actor de televisión (drama)

Brian Cox, Succession

Mejor guion

Once Upon A Time In Hollywood ("Érase una vez en Hollywood")

Mejor película de animación

Missing Link ("Sr. Link")

